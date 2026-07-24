El fichaje más rentable de Mateu Alemany

El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain ultiman el intercambio de la documentación necesaria para cerrar el traspaso de Kang-in Lee. Mateu Alemany tiene el movimiento cerrado y es cuestión de tiempo que se consume una de las operaciones más rentables del director deportivo balear desde que está en el club colchonero.

La llegada del internacional surcoreano a la capital española puede ser clave para el Atleti, no solo por el rendimiento que Kang-in Lee puede ofrecer sobre el césped, sino también por la enorme dimensión comercial que acompaña al futbolista en el mercado asiático. Un país entero, Corea del Sur, aguarda con impaciencia el anuncio oficial de un fichaje que puede revolucionar Asia.

Kang In Lee, ovacionado en la celebración de la Champions en Paris / Redacción SD

El jugador ya habría superado el reconocimiento médico en su Corea natal y los términos de su contrato con el Atlético estarían más que acordados. También habría quedado resuelta su salida del PSG. Ya solo quedan los últimos flecos por cerrar, aunque no son un asunto menor.

Una máquina de facturar

En el caso de Kang-in Lee, los derechos comerciales son un tema importante que tratar. Durante su etapa en París, el surcoreano llegó a convertirse en uno de los futbolistas de la plantilla con mayor impacto en toda Asia. Su popularidad fue tan elevada que incluso superó a estrellas como Kylian Mbappé en determinados registros de venta de camisetas dentro del mercado asiático, algo muy suculento para los clubes.

Kang In Lee, tras fichar por el PSG. / PSG

De hecho, algunas fuentes aseguran que el PSG ha tratado de retrasar al máximo la venta del jugador, por una cantidad cercana a los 40 millones de euros, para intentar maximizar las ganancias obtenidas con la nueva camiseta del club en Asia. Imagínense el impacto que puede tener su llegada al Metropolitano.

Eso sí, que nadie se confunda. Kang-in Lee no es únicamente un fichaje estratégico por su condición de superestrella en Asia. Más allá de su capacidad para generar ingresos, el Atlético incorpora a un jugador de enorme calidad, técnico, imaginativo y capaz de desenvolverse en varias posiciones del frente ofensivo.

Técnico y polivalente

Puede actuar como mediapunta, partir desde cualquiera de las dos bandas o retrasar su posición para participar en la construcción del juego. Incluso ha llegado a actuar como falso nueve con Luis Enrique. Su habilidad para recibir entre líneas, superar rivales y encontrar el último pase ofrece al equipo recursos diferentes en ataque. Tras la marcha de Antoine Griezmann a la MLS, el Atlético no va sobrado de ese tipo de futbolistas.

El gol de Kang-In ante el Milan / Telefonica

Además, no necesitará un largo periodo de adaptación al fútbol español. El surcoreano se formó en la cantera del Valencia, debutó en Primera División y se consolidó en el Mallorca antes de dar el salto al Paris Saint-Germain. Conoce LaLiga, domina el idioma y está acostumbrado a la presión tras vestir la camiseta de uno de los mejores equipos de Europa.

En cuanto a la locura asiática, y en concreto a la que se vive en Corea del Sur, el ejemplo más evidente es Son Heung-min. Allí es toda una celebridad gracias a su trayectoria en la Premier League. Kang-in Lee pertenece a esa nueva generación de jugadores capaces de movilizar audiencias, atraer patrocinadores y conseguir que miles de aficionados comiencen a seguir a un club europeo por la presencia de un compatriota.

Homenaje del Tottenham a Heung-Min Son / @SpursOfficial

El Atlético ya empieza a comprobarlo. Las consultas por la camiseta del surcoreano y por el dorsal que utilizará se han multiplicado, tanto en Madrid como en Corea, incluso antes de que se produzca el anuncio oficial.

Además, el equipo rojiblanco tiene previsto viajar a Seúl. La presencia de Kang-in Lee al frente de la expedición convertiría la gira en un acontecimiento nacional y ofrecería al Atlético una oportunidad extraordinaria para reforzar su presencia en uno de los mercados más apasionados y con mayor capacidad de consumo del fútbol mundial.