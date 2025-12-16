Fichaje en diferido para Simeone

El Atlético de Madrid completó en verano un frenético mercado de fichajes en el que desembolsó una auténtica millonada, convirtiéndose en el club español con más gasto. La entidad rojiblanca, necesitada de una profunda renovación de la plantilla, firmó incorporaciones estratégicas como las de Álex Baena, Dávid Hancko o Thiago Almada e incluso algunas apuestas de futuro como la de Marc Pubill.

Fueron 176 millones de euros los que invirtió el conjunto de Diego Simeone, una cifra que, pese a que no se prevén grandes movimientos en invierno, podría superar próximamente los 200 'kilos' con un fichaje en diferido que prácticamente se da por hecho, sobre todo de cara a las previsiones de gasto de la próxima ventana de transferencias de verano.

Y es que cuando el Atlético de Madrid firmó a Nico González el último día de mercado, en la operación se incluyó una opción de compra con unas condiciones que están muy cerca de cumplirse. El futbolista argentino aterrizó en el Metropolitano el pasado 1 de septiembre. Lo hizo en calidad de cedido, con un préstamo que le costó 1 millón de euros al club rojiblanco.

21 partidos... con 45 minutos disputados

También se informó en su día de que existía una opción de compra valorada en 32 millones de euros y que podría terminar siendo obligatoria para el Atlético de Madrid si el futbolista juega un cierto número de partidos. Según desveló 'Marca', esa cantidad de encuentros asciende hasta un 60% con al menos 45 minutos disputados.

Nico Gonzalez of Atletico de Madrid in action during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. AFP7 06/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Teniendo en cuenta que Nico González llegó al Metropolitano con tres jornadas ya cumplidas durante el mes de agosto, el extremo izquierdo debería disputar 45 minutos en un mínimo de 21 partidos ligueros (de 35 posibles) para convertirse en futbolista del Atlético de Madrid a todos los efectos, firmando un nuevo contrato ya estipulado hasta junio de 2030, es decir, cuatro temporadas más.

Debe jugar 10 partidos más

¿Y cuál es su situación actual? El extremo argentino ha disputado ya 14 partidos de Liga, aunque en tres de ellos no alcanzó los 45 minutos. Fue suplente frente al Rayo y contra el Levante y tuvo que ser sustituido ante Osasuna justo antes del descanso, por lo que a 15 de diciembre la cláusula impuesta por la Juventus se ha cumplido en un total de 11 encuentros, es decir, más de la mitad.

Con 17 jornadas disputadas hasta el momento por el Atlético de Madrid, restan entonces diez partidos de 21 posibles hasta finalizar la temporada para que la opción de compra se convierta en obligatoria por un futbolista cuyo valor de mercado se sitúa en los 24 millones.

¿Cuesta Nico González 33 millones?

Y todo indica a que se cumplirá. Nico González tiene enamorado a Diego Simeone, que vio en él al perfil de jugador de banda que necesitaba la plantilla para afrontar con plenas garantías una nueva temporada. Desde su llegada a la capital española, el futbolista todavía propiedad de la Juve ha participado en todos los encuentros tanto de Liga como de Champions, a excepción del partido frente al Union Saint-Gilloise, baja por lesión.

Con la confianza que el técnico argentino ha mostrado en él, la compra de Nico se da prácticamente por hecha en una operación en la que la Juventus sería la parte más beneficiada. La 'Vecchia Signora' desembolsó el pasado mes de julio 28,1 millones de euros por el extremo argentino, más los cinco que le costó la cesión por parte de la Fiorentina. No convenció su rendimiento, mucho menos como para abonar la cláusula obligatoria de compra dejándose un total de 33 millones, pero un año después podría recuperar la inversión en un jugador de mucho talento pero que todavía no ha terminado de explotar.