Mateu Alemany tiene claro el plan: varios fichajes de primer nivel, algunas ventas dolorosas y la duda de Julián Álvarez

Mateu Alemany tendrá que volver a hacerlo. El director deportivo balear deberá romperse la cabeza para exprimir al máximo un mercado de fichajes 'movidito' y en el que Apollo tendrá menos protagonismo del que los colchoneros querían. El nuevo inversor no tirará la casa por la ventana y Alemany deberá trabajar con el mismo presupuesto de las últimas temporadas. De momento, tiene el puzle sobre la mesa. Por descubrir, cuántas piezas deberá quitar para encajar las nuevas.

Su trabajo, visto está, no garantiza éxitos para el club. Pero sí los acerca. El papel del conjunto colchonero ha sido muy flojo en Liga, pero casi excelente en Copa y Champions. En el torneo del KO cayeron en la final ante la Real Sociedad y, en la competición reina, se quedaron a las puertas de la final ante un Arsenal que murió en la tanda de penaltis frente al PSG.

La intención del balear no es otra que reforzar más y mejor la plantilla para que Diego Simeone tenga aún más herramientas para tocar metal, algo que no sucede desde 2021. Y parece que tiene clara la hoja de ruta.

Mateu Alemany, en la previa del Atlético-Osasuna / Mariscal / EFE

Sobre el papel, Mateu trabaja para fichar a un central, un lateral izquierdo, un centrocampista, dos jugadores de banda con desborde, el reemplazo de Griezmann y un delantero con presencia. La lista de la compra es larga y, para poder adquirirlo todo, habrá que vender también, claro.

Empezando por la zaga, el Atlético tiene un claro favorito: el ‘Cuti’ Romero. El futuro del argentino en el Tottenham está complicado y Simeone quiere contar con su compatriota para asumir un rol de líder en el centro de la defensa. Con Hancko y Pubill, el conjunto colchonero tendría entonces a tres centrales de primerísimo nivel. Y hay que sumar a Robin Le Normand, que no está tan fino como en otras campañas.

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

En cuanto a centrales, Simeone iría más que bien servido. Pero ese escenario dejaría definitivamente a Giménez en un rol claramente secundario y pondría muy complicada la continuidad de Lenglet, señalado en las grandes noches. O lo que es lo mismo: iría directamente a la rampa de salida.

Para el lateral izquierdo, el Atlético lo tiene claro: Marc Cucurella. Pero para que esa operación pueda avanzar, antes tendría que salir Ruggeri, uno de los hombres de confianza del ‘Cholo’ esta temporada. No obstante, pese a haber sido importantísimo para el argentino, el club está abierto a abrirle la puerta de salida si el de Alella está dispuesto a venir. Según MARCA, lo tasarían en unos 28-30 millones de euros. Teniendo en cuenta que llegó a Madrid el pasado verano por 17, no sería una mala operación.

Marc Cucurella, defensa del Chelsea / TOLGA AKMEN / EFE

Bernardo Silva es el hombre que Simeone quiere para el centro del campo. Experiencia, talento, trabajo y mentalidad ganadora. El club pelea con el Barça para firmar al luso, que, al tener la sartén por el mango, no tiene prisa para decidir. Lo hará después del Mundial, según las últimas informaciones. Además, su versatilidad también le permite jugar por banda o en la mediapunta. Otros nombres que suenan con fuerza son los de Éderson, de perfil más destructivo, y João Gomes, una de las pocas buenas noticias de los Wolves esta campaña. El primero, sin embargo, ya estaría cerrado por el Manchester United.

Bernardo Silva se tomará su tiempo para decidir / GARY OAKLEY / EFE

Mateu y el Atlético quieren desborde para las bandas. Lo demostraron con un grandísimo fichaje en enero, el de Lookman, que le cambió la cara al equipo. En ese sentido, quieren quedarse de manera definitiva con Nico González. No se cumplieron las condiciones para que el argentino se quedara por 32 millones de euros y ahora se estudia la fórmula para que esta incorporación salga más barata.

Kang-in Lee está ganando mucho peso en las últimas horas. Según señalan en Francia, el futbolista surcoreano podría llegar al Metropolitano por unos 25 millones de euros y vería con buenos ojos volver a LaLiga tras no tener excesivo protagonismo con Luis Enrique. A nivel mediático, supondría un buen fichaje para el Atlético, ya que se trata de un futbolista con muchísimos seguidores en Asia.

Kang In Lee, ovacionado en la celebración de la Champions en Paris / Redacción SD

Todo eso que han leído, sin embargo, queda supeditado a lo que pase con Julián. 'The Athletic' asegura que el Atlético está trabajando en el fichaje de Nicolò Tresoldi, el joven delantero del Brujas. Un perfil con gol, presencia física (1,86 metros) y mucha proyección. En lo deportivo, sería un claro complemento de la ‘Araña’ y un buen recambio para un Alexander Sorloth que apunta a salir de la entidad rojiblanca tras no conseguir quitarse el estatus de suplente pese a sus grandes cifras. Pero si el argentino se marcha, Mateu deberá buscar nuevas piezas para su puzle.

Sobre Julián, el club ha reiterado por activa y por pasiva que jugará en el Atlético. Sin embargo, ese discurso no ha sido acompañado con la misma contundencia por parte del futbolista ni de su entorno. Mientras tanto, Mateu trabaja con el argentino en la ecuación y con el objetivo de reforzar una delantera que perderá con seguridad a Antoine Griezmann.

Tiempo al tiempo. El verano, con Mundial de por medio, se presenta largo y movido. Veremos cómo termina Mateu su exigente puzle.