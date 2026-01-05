El error que cometió el Atleti con Raspadori

Giacomo Raspadori lo tenía prácticamente hecho con la Roma, pero ahora duda sobre qué decisión tomar: quedarse en la plantilla o regresar a Italia, donde la Lazio también intenta seducirle. El Atlético aparece igualmente en escena, jugando con la carta del lateral izquierdo Nuno Tavares para hacer más suculenta la oferta. La Supercopa será un punto de inflexión para el italiano y, pase lo que pase, su futuro parece señalar al cuadro colchonero.

Que se hable de Raspadori en este mercado es síntoma de que el Atlético hizo una mala operación en verano. No porque el jugador no tenga nivel o no encaje en el equipo, sino por desembolsar 22 millones de euros en un futbolista que, a los pocos meses, quiere salir al no sentirse importante en la plantilla.

¿Fue una buena decisión?

La dirección deportiva no calculó bien los minutos que podría tener o no valoró si estaría dispuesto a ser un suplente habitual, un jugador de rotación que únicamente acumula presencia en competiciones menores o para sustituir a los titulares en caso de lesión. Por ello, el exjugador del Nápoles quiere regresar a Italia, donde está mejor considerado y donde tendrá más oportunidades, algo que no parece difícil.

Raspadori y Cerezo, en el Atlético / @Atleti

El de Benavoglio, capaz de jugar como delantero centro, mediapunta o en banda, ha participado en 15 encuentros, sumando 424 minutos de juego, lo que supone una media de menos de 30 minutos por partido. Pese a ello, ha marcado dos goles y ha firmado tres asistencias, cinco participaciones directas en goles.

El delantero del Atlético de Madrid Giacomo Raspadori (i) celebra su gol ante el Atlético Baleares, durante del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey / CATI CLADERA / EFE

Esos 15 choques se reparten en 12 de Liga (una titularidad), uno de Copa (como titular) y dos de Champions League (dos titularidades). Números demasiado escasos para un internacional con la 'Azzurra', de 25 años, que aterrizaba en tierras colchoneras con la intención de pelear por un puesto en el ataque.

No ha tenido una participación muy alta hasta ahora y es lógico que los clubes, especialmente en Italia, le tengan en mente Mateu Alemany — Director deportivo del Atlético de Madrid

Mateu Alemany fue discreto al hablar sobre el jugador: "Es un futbolista muy importante en Italia, ha jugado en la selección. No ha tenido una participación muy alta hasta ahora y es lógico que los clubes, especialmente en Italia, le tengan en mente, pero no hay nada más. Para nosotros aporta mucho a la plantilla, trabaja muy bien, como dijo el entrenador ayer, y de momento hay tranquilidad", comentó. Y aunque Simeone también quiere que se quede, si en la Supercopa no participa, lo más probable es que se marche.

Un buen jugador que no tiene hueco en este Atlético y que, seguramente, la directiva no habría fichado de haber previsto que, pocos meses después de llegar, podría plantearse salir del club en busca de las oportunidades que se le niegan semana tras semana.