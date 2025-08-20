"Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone"

La cara de Julián Álvarez en el banquillo de Cornellà hablaba por sí sola. Seguramente, lo que rondaba por su cabeza debía coincidir con la de muchos seguidores del Atlético de Madrid. Después de marcar un auténtico golazo de falta directa y ser uno de los mejores jugadores de su equipo sobre el césped -por no decir el mejor-, Diego Simeone decidió sustituirlo en el minuto 82 con el 1-1 en el marcador. Dos minutos después, Pere Milla firmaba el definitivo 2-1.

Julian Alvarez deserves better 💔 pic.twitter.com/RIumW9ihtn — GaKpo era 🇳🇱 (@Lfc_Cody18) August 19, 2025

El de Cachín llegó al Metropolitano el pasado verano a cambio de 75 millones de euros más otros 20 en variables. Marcó 29 goles en 57 partidos y fue el máximo goleador y la gran estrella de un conjunto que volvió a quedar por detrás de Barcelona y Real Madrid. Ahora, el argentino comienza a cansarse de no recibir el reconocimiento que considera justo.

Pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2030, su nombre apareció en el mercado de fichajes a finales de mayo. Sus agentes sabían que su rendimiento había despertado interés en Europa y no cerraron la puerta a una salida inmediata. Si llegaba una buena oferta, iba a ser valorada y presentada al club. Finalmente optó por continuar en el Atlético, pero la ilusión apenas le ha durado un partido.

Arrepentido de ir al Atleti

Tal y como explicó El Chiringuito, el sentimiento del argentino es que "nunca se le ha dado el lugar que siente que merece". Matías Palacios añadió que su entorno "está resignado y dolido porque el curso pasado marcó casi 30 goles, pero lo colocaban de extremo izquierdo a perseguir laterales o lo cambiaban al descanso". Una sensación que muchos colchoneros transmitieron en redes sociales durante la temporada pasada.

Julián Álvarez, en el partido ante el Espanyol / Enric Fontcuberta

El gol de falta ante el Espanyol -y otras jugadas que rozaron el gol- demuestran que es un futbolista de élite mundial. Por ello, en su entorno consideran que fue un error salir del City para recalar en el Atlético. "No se le puede echar la culpa a Simeone porque no sabe manejar a una estrella del fútbol mundial. No está acostumbrado, así que la culpa es nuestra por llevarlo allí. Nos equivocamos en ir a jugar al equipo de Simeone", señalaron a Palacios desde el círculo cercano del delantero.

Una situación complicada para un Atlético de Madrid que no perdía en la primera jornada de Liga desde la temporada 2009-10 ante el Málaga (3-0), con Abel Resino en el banquillo, y que había generado ilusión tras realizar una gran inversión este verano. Si Julián Álvarez no sonríe vestido de rojiblanco, será difícil que el equipo y su afición lo hagan.

El club tiene ahora un reto mayúsculo: recuperar la confianza y la motivación de su fichaje estrella. De lo contrario, la relación entre Simeone y Julián puede romperse antes de tiempo, dejando al Atlético frente a un problema que no se soluciona con millones, sino con jerarquía, minutos y liderazgo en el campo.