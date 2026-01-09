El equipo de Vitor Roque quiere resolverle un problema al Cholo Simeone

El Atlético de Madrid puso a Thiago Almada en el mercado. Y, en cuestión de horas, le han empezado a llover ofertas por el enganche argentino de 24 años.

El overbooking de futbolistas en su posición ha llevado al Cholo Simeone a tomar una decisión tan radical como sorprendente con su compatriota, fichado el pasado verano procedente del Botafogo por 20 millones de euros, aunque estaba jugando cedido en el Olympique de Lyon. Solo ha disputado 16 encuentros con la camiseta colchonera, el último de ellos en Arabia Saudí, en la eliminación a manos del Real Madrid (1-2) en la Supercopa de España.

Almada tiene muy buen cartel en Brasil, donde dejó un gran recuerdo en la temporada en la que jugó con el Botafogo, con el que conquistó un histórico doblete: la Copa Libertadores, la primera en la historia del club carioca, y el Brasileirao en 2024.

Y desde el pujante mercado del gigante sudamericano ha llegado la primera oferta en firme por él, que podría acabar siendo definitiva. Se trata del Palmeiras, una de las dos superpotencias del continente, que busca futbolistas de calidad tras el fiasco de la última temporada, en la que el Flamengo le arrebató tanto la final de la Copa Libertadores como el Brasileirao en un mano a mano, y su máximo rival, el Corinthians, donde juega Memphis Depay, lo dejó sin Campeonato Paulista y lo eliminó de la Copa do Brasil.

El equipo en el que milita Vitor Roque está dispuesto a desembolsar 20 ‘kilos’ por el argentino, que necesita minutos de juego porque tiene opciones reales de que Lionel Scaloni se lo lleve al Mundial.

El Atlético de Madrid, que recuperaría la inversión realizada, mantendría el 50% de los derechos económicos. Desde el punto de vista financiero, la operación, en caso de cerrarse, sería un éxito para Mateu Alemany, director deportivo colchonero.

El Atleti ha tasado a su jugador en 40 millones de euros. No se descarta que el Palmeiras quiera adquirir un porcentaje mayor, siguiendo el modelo de la operación realizada en febrero del año pasado con Vitor Roque. Entonces, los paulistas pagaron 25,5 millones de euros al Barça por el 80% de los derechos del delantero.

Thiago Almada encaja en el perfil de refuerzo que está buscando el conjunto paulista: jugadores que ya han competido en el país, por lo que su adaptación sería casi inmediata, y que han demostrado capacidad para marcar diferencias.

Siguiendo esta lógica, el club ya ha incorporado al mediocentro del Botafogo Marlon Freitas, el único refuerzo hasta la fecha en esta ventana, y negocia con los Wolves el fichaje del colombiano John Arias, que no ha terminado de asentarse en la Premier League, pero que brilló con el Fluminense, donde conquistó la Copa Libertadores 2023.

Según se apunta desde Argentina, Thiago Almada vería con muy buenos ojos regresar al fútbol brasileño y considera que el Palmeiras, que aspirará a todos los títulos en 2026, sería un escenario ideal para ganar protagonismo y seguir en el radar de Scaloni.

Sin ir más lejos, en 2024 el seleccionador albiceleste demostró que sigue de cerca lo que ocurre en el Verdao, con la convocatoria para algunos amistosos de Flaco López, delantero centro que forma dupla de ataque con Vitor Roque.