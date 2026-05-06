Del 'equipo del pueblo' a milmillonario: el Atlético dispara sus ingresos en Champions

El Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone se despidió de la presente edición de la Champions League tras caer en semifinales por la mínima ante el Arsenal de Mikel Arteta, quedándose a las puertas de una final que se disputará en Budapest el próximo 30 de mayo. Sin embargo, dentro de la oscuridad que se percibe en el Metropolitano tras la eliminación y de una nueva temporada sin títulos -la quinta consecutiva-, el club rojiblanco encuentra un motivo de optimismo en el apartado económico.

La participación europea ha dejado una cifra de ingresos suculenta para poder afrontar con ambición el próximo mercado de fichajes. Hasta el momento, el Atlético ha acumulado 75,15 millones de euros en esta edición de la Liga de Campeones. Un montante que, con la inclusión del denominado 'pilar de valor' de la UEFA -aún pendiente de asignación-, superará con claridad los 105 millones de euros.

Este concepto, introducido recientemente por el organismo europeo, reparte una importante bolsa económica en función del mercado televisivo y del coeficiente histórico de cada club. En la pasada campaña, por ejemplo, el Atlético pasó de ingresar 53,5 millones por rendimiento deportivo a rozar los 85 millones tras añadir este componente.

¡El Arsenal elimina la ilusión de la Champions al Atlético de Madrid! / Champions

Aunque no llegar a la final, además de todas las consecuencias deportivas, priva al Atlético de una nueva inyección económica de 18,5 millones de euros, el club rojiblanco previsiblemente superará su tope hasta ahora en una temporada en esta competición: los 102,316 millones obtenidos en el curso 2023-2024, aún bajo el anterior formato.

El desglose de ingresos evidencia el crecimiento progresivo de los 'colchoneros' en Champions: 18,62 millones por participar en la fase inicial, 8,4 por sus cuatro victorias, 0,7 por un empate, casi 7 millones por su posición en la clasificación, además de las primas por avanzar rondas: octavos (11), cuartos (12,5) y semifinales (15), entre otros conceptos.

Con estos más de 105 millones de ingresos, el Atlético alcanzará un récord histórico, ya que nunca logró percibir tanto dinero en una edición de la máxima competición continental. Durante las trece participaciones consecutivas del 'Atleti' bajo las órdenes de Simeone, la Champions le ha reportado 935,6 millones de euros. Una evolución que explica el salto del club, que ha pasado de ser considerado el "equipo del pueblo" a consolidarse como una potencia económica dentro del panorama europeo.

Antes, aparte de los 102,316 millones de 2023-2024, en 2022-2023 percibió 63,515 millones de euros, cuando fue eliminado en la primera fase; en 2021-2022, cuando alcanzó los cuartos frente al Manchester City, alcanzó los 98,079 millones; en 2020-2021 (octavos), 75,060 millones; en 2019-2020 (cuartos), 91,454 millones; en 2018-2019 (octavos), 85,650 millones; en 2017-2018 (tercero de grupo), 31,730, a los que añadió después 16,127 por ser campeón en la Liga Europa; en 2016-2017 (semifinales), 60,615 millones; en 2015-2016 (subcampeón), 69,665 millones; en 2014-2015 (cuartos), 43,723 millones; y en 2013-2014 (subcampeón), 52,687 millones, según los informes financieros de la UEFA.