Enrique Cerezo 'vacila' al Madrid: "En nuestro estadio no tenemos ruidos por ningún sitio"

Enrique Cerezo nunca deja a nadie indiferente. El presidente del Atlético de Madrid atendió a la 'Cadena SER' después del anuncio oficial de la UEFA de que la final de la Champions League de 2027 se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano: "No es fácil que un estadio repita con esta frecuencia. Nuestro estadio se lo merece porque se ha ganado el cariño y el respeto de todo el mundo. Será un espectáculo de ocio, deporte y diversión que no te puedes imaginar".

"Piensa que hace casi un par de años que ya querían repetir aquí (la final de la Champions). Lo hacen porque tenemos 10 años de un estadio que está prácticamente como el primer día que se estrenó. Y porque quedaron encantados y siempre lo dijeron, desde que acabó la final del 2019, que no dudarían en repetir", agregó.

Asimismo, Cerezo sacó pecho de las virtudes del estadio del Atlético para celebrar diferentes eventos y destacó que no tiene problemas de decibelios como el Santiago Bernabéu: "Nuestro estadio se ha demostrado que es un gran estadio para conciertos, que la calidad de la música es buenísima y está bien preparado. Y no tenemos ruidos por ningún sitio... Los decibelios prácticamente no llegan a los vecinos de los alrededores, y es importante para tener muy en cuenta".

"Se ha demostrado que es un gran estadio para conciertos, pero no intentamos competir con nadie y menos en esta cuestión. Los cantantes quedan encantados de cómo suena el estadio y eso te da un plus, todos quieren volver", añadió en forma de dardo hacia el Real Madrid.

El Santiago Bernabéu, visto desde fuera / Real Madrid

"Estamos al nivel de Madrid o Barça"

En el ámbito deportivo, el presidente 'colchonero' apuntó que "hemos hecho una plantilla para ganar algo" y dejó claro que "tenemos una plantilla parecida a la del año pasado con seis incorporaciones... creo que estamos al nivel de Madrid o Barça".

"Tenemos una plantilla magnífica y un gran entrenador, como llevo diciendo 14 años. Hemos hecho una plantilla para ganar algo. Pero el año pasado también teníamos una gran plantilla, casi igual que la de este año, con seis jugadores nuevos... otra cosa es la suerte, las lesiones y las demás circunstancias que se nos dan a nosotros, como a tantos otros equipos".

Atlético de Madrid empató ante el Elche / Agencias

Preguntado por un hipotético derbi en Estados Unidos, Cerezo respondió que "los partidos deben jugarse en cada campo de los equipos". "Lo mismo que hace 10 o 20 años no existía una cosa que llama VAR y ahora sí existe. Ahora en verano, paran el partido para tomar un refresco. Todo cambia", matizó.