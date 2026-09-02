Enrique Cerezo, rotundo sobre la plantilla del Atlético: "Estamos muy satisfechos"

El Atlético de Madrid cerró el mercado de fichajes estival con la incorporación de última hora de Jonathan David. El delantero canadiense llega al conjunto rojiblanco en calidad de cedido desde la Juventus y dotará al equipo que dirige el ‘Cholo’ Simeone de una alternativa más en ataque, junto a Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

En ese sentido, Jonathan David fue presentado este miércoles en el Metropolitano como nuevo jugador del Atlético de Madrid. En sus primeras palabras como rojiblanco, el atacante dejó claro cuál será uno de sus principales objetivos durante su etapa en el conjunto madrileño: marcar goles.

Preguntado por qué puede hacer para convencer al Atlético de ejecutar la opción de compra, David fue directo. "Creo que no va a ser mi decisión. Lo que puedo hacer yo es marcar goles. Ha sido mi primer día. Hablé con el entrenador y con los compañeros. Ya jugué contra este club y sé cómo funciona esto", aseguró el canadiense.

El nuevo atacante del Atlético también habló sobre la competencia que tendrá en la plantilla. "En todos los equipos grandes hay competencia. Yo solo puedo ofrecer un gran rendimiento", afirmó Jonathan David. El delantero canadiense aseguró sentirse preparado para afrontar el nuevo desafío: "Jugué la semana pasada. Hice una buena pretemporada completa".

Las palabras de Cerezo

Por su parte, Enrique Cerezo también valoró la incorporación del delantero canadiense durante su presentación. El presidente del Atlético de Madrid aseguró que en el club están "muy satisfechos" con la plantilla que han confeccionado para afrontar "los importantes retos" de la nueva temporada.

"Es una plantilla muy competitiva, que hemos completado con un delantero de enorme calidad", destacó Cerezo, en referencia a Jonathan David. El máximo dirigente rojiblanco quiso poner en valor, además, la trayectoria del atacante durante sus cinco temporadas en el Lille, donde, según recordó, "asombró a toda Europa" y alcanzó los 109 goles.

Noticias relacionadas

Ahora, Cerezo espera que el delantero canadiense pueda demostrar esas mismas virtudes con la camiseta rojiblanca. "Ahora seremos los atléticos los que podamos disfrutar de su gran velocidad, su capacidad asociativa y, sobre todo, su facilidad para hacer goles", señaló. Por último, quiso lanzar un mensaje al nuevo fichaje: "Estoy convencido de que con tu compromiso y esfuerzo contribuirás a que consigamos muchos éxitos en la temporada".