Enrique Cerezo se pronuncia sobre la relación con el Real Madrid

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró, durante la presentación de la tercera edición del torneo de fútbol formativo MADCUP, que la relación de su equipo "con el resto de clubes es perfecta" y "que un equipo quiera a un jugador de otro equipo es algo normal".

"No está pasando nada. Entre todos los equipos hay una magnifica relación, tanto personal como deportiva", dijo en referencia a la información de la Cadena SER de la ruptura del pacto de no agresión entre las canteras de Real Madrid y Atlético para no incorporar jugadores del otro equipo.

"Lo que puede pasar, que un equipo quiera a un jugador del otro equipo, es algo normal que ha pasado siempre. Pero la relación del Atlético de Madrid con el resto de clubes de España es perfecta, no hay ningún problema, que yo sepa", insistió durante la presentación del acto que se celebró este miércoles en la sede central de la Agencia EFE.