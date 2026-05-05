Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: "Julián está bien, hoy ganamos"

El Atlético de Madrid afronta esta noche el partido de la temporada. Los de Diego Simeone buscan en Londres alcanzar una nueva final de la Champions tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano frente al Arsenal. En ese contexto, el más optimista fue Enrique Cerezo.

El presidente del club rojiblanco atendió a los medios antes de la temprana comida de directivas, con su tono humorístico tan característico en este tipo de declaraciones: "No tengo hambre todavía, pero aquí a las 12 hay que comer, si no hay que esperar al día siguiente. Tengo hambre de triunfo. Aquí deben comer siempre a esta hora, en Madrid no. El próximo día que vengan a Madrid les voy a poner a comer a las 15 de la tarde".

Enrique Cerezo fue preguntado por los fuegos artificiales durante la madrugada fuera del hotel del Atlético, algo que le parece una buena señal: "La noche bien, pero parece ser que a los jugadores les han recibido con fuegos artificiales, cosa que me parece buena señal".

El cambio de hotel y Julián

Muy viral en redes sociales fue el cambio de alojamiento del equipo, quizás por superstición de Simeone, algo con lo que bromeó Cerezo: "Si te cuento todas las supersticiones que yo tengo... No comes hoy. La economía es la economía, amigo, hay que ahorrar. También hay que guardar para el futuro, para el verano, además de verdad".

El dirigente, además, confirmó el buen estado físico de Julián Álvarez pese a su lesión en el partido de ida. "Ayer en el viaje le vi bien, le vi bien. Por supuesto que va a estar", dijo sobre la Araña.

La presencia de la estrella rojiblanca siempre es una buena noticia, pero Cerezo reconoció que el equipo debe tener también "calma y tranquilidad": "Presión siempre hay, pero hay que tener calma y tranquilidad. Es un partido difícil, en 90 minutos uno de los dos pasa a la final. Pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de partidos y seguro que nos va a salir bien".

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"En estos partidos donde sabes que el tiempo va pasando, si no vas ganando siempre se sufre, pero nosotros tenemos una confianza total en el equipo y estoy convencido de que hoy ganamos", concluyó tajante y seguro.