Enrique Cerezo: "Julián Álvarez vino para ganar títulos con nosotros"

El Atlético de Madrid vuelve a soñar a lo grande y sus aficionados no tienen intención de despertarse. Tras sellar su pase a las semifinales de la Champions League, el conjunto rojiblanco vuelve a una final de Copa del Rey más de una década después. Horas antes del duelo frente a la Real Sociedad, su presidente, Enrique Cerezo, atendió a SPORT para hablar de la gran semana rojiblanca.

¿Cómo está viviendo el club esta semana para el recuerdo?

No cabe duda de que estamos viviendo una semana especial, muy bonita para todos los aficionados. Hemos conseguido clasificarnos para las semifinales de la Champions eliminando a un gran equipo como el Barcelona y el sábado disputamos la final de Copa ante otro gran rival como la Real. Es normal que todos los atléticos estemos felices porque estamos viviendo unos días muy importantes.

Hace 13 años que el Atlético de Madrid no juega una final de Copa. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Ya tiene pensado cómo lo celebrará en caso de llevarse la victoria?

Lo afrontamos con mucha ilusión, con humildad y respeto por nuestro rival. Sólo pensamos en el partido. No hay espacio para otra cosa que no sea la final.

Nuestro objetivo al principio de cada temporada siempre es conquistar algún título.

¿Qué significaría para el Atlético ganar esta final de Copa?

Nuestro objetivo al principio de cada temporada siempre es conquistar algún título. Tenemos una gran plantilla y un gran entrenador y nuestra meta siempre es ésa. Así que supondría cumplir el objetivo que nos marcamos antes de empezar.

¿Llevar tanto tiempo sin jugar esta final es una ventaja o una desventaja para el equipo?

Tenemos jugadores con mucha experiencia y acostumbrados a disputar finales y partidos importantes. No creo que esa circunstancia pueda tener una influencia en la final en uno u otro sentido.

¿Qué opina del calendario? En la misma semana de la final de Copa han jugado un partido muy importante y de máxima exigencia: la vuelta de los cuartos de Champions frente al Barça.

La verdad es que ha sido una lástima que no hayamos podido preparar la final de una competición tan importante como la Copa con más tiempo. Sin embargo, esta circunstancia también habla de la gran temporada que está haciendo el equipo, ya que no hemos podido disfrutar de más días libres porque el martes estábamos disputando los cuartos de final de la Champions. Se ha dado así y ya no tiene sentido darle más vueltas.

También hay que hablar de la clasificación en Champions... El Atlético lleva 8 temporadas sin jugar unas semifinales. ¿Qué significa para el club volver a vivirlo?

Estar entre los cuatro mejores equipos de Europa y ser el único representante español en estas semifinales es un motivo de orgullo para nosotros. Es muy complicado llegar hasta aquí. Prueba de ello es la gran cantidad de grandes equipos que ya han caído eliminados. Estamos muy contentos, pero obviamente no nos paramos aquí y queremos más.

Están a dos partidos de una nueva final europea. ¿Este Atlético es capaz de ganar la Champions? ¿Qué ve en este equipo?

Al equipo lo veo muy bien. Tenemos una plantilla muy competitiva, pero ahora mismo estamos pensando en la final del sábado. Esa es nuestra máxima preocupación. Cuando llegue la eliminatoria con el Arsenal nos centraremos en ella y en intentar superarla.

El Barcelona es uno de los mejores equipos de Europa.

Esta temporada se han enfrentado 6 veces contra el FC Barcelona y lo han eliminado tanto en Copa como en Champions. ¿Hay euforia dentro del club?

El Barcelona es uno de los mejores equipos de Europa. Tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador. Ha ganado LaLiga la pasada temporada y actualmente es líder destacado. Han sido enfrentamientos muy bonitos para el espectador. Ellos han ganado varios, nosotros hemos ganado otros, ha sido un gran espectáculo. Es cierto que les hemos conseguido eliminar tanto de la Copa como de la Champions y conseguirlo ante un equipo tan importante nos hace sentir muy orgullosos.

Uno de los grandes nombres de esta temporada ha sido Juan Musso. ¿Cree que la afición lo ve como titular indiscutible?

Tenemos dos enormes porteros. Jan Oblak ha ganados seis trofeos Zamora, algo único en la historia del fútbol español. Para mí el mejor portero del mundo. Y Juan Musso es un gran portero, ya lo sabíamos, por eso le fichamos. Está haciendo una temporada espectacular. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que los dos juegan en el Atlético de Madrid.

¿Qué futbolista azulgrana le gustaría que jugara en el Atlético de Madrid?

La plantilla del Barcelona es espectacular, pero a mí me gustan mis jugadores. Nosotros somos muy respetuosos con los demás clubes y no hablamos de sus futbolistas ni generamos falsas expectativas en torno a ellos.

Enrique Cerezo y Joan Laporta en uno de los partidos de esta temporada / EFE

Los choques contra el Barça no han estado exentos de polémica. El presidente del Barça ha dicho que el arbitraje de la eliminatoria europea ha sido «una vergüenza». ¿Qué opinión le merecen a usted las palabras de Laporta?

Creo que ha sido una eliminatoria muy disputada, un espectáculo para todos los aficionados al fútbol, con dos estilos muy diferenciados y que ha tenido un justo ganador, que ha sido el Atlético de Madrid. Entiendo que el Barcelona quería estar en semifinales y ha sido un palo muy duro.

Hace unas semanas, Antoine Griezmann anunció que dejará el Atlético de Madrid cuando acabe la temporada y, en la rueda de prensa previa al partido de ida de Champions frente al Barça, Simeone le dedicó unas palabras que emocionaron a todos los colchoneros. ¿Usted qué le diría?

Ya sabéis lo que pienso de Antoine y lo mucho que le quiero. Pero aún no es momento de despedirse de él. Tenemos grandes retos por delante, empezando por la final del sábado. Y Antoine será una pieza clave para nosotros. Ya habrá momento de hablar de la leyenda que ha sido Antoine para nuestro club.

Parece que cada vez queda menos para esas despedidas dolorosas. La primera será la de Griezmann, pero en un futuro vendrán las de Giménez, Koke... Personas que han dedicado su vida al Atlético de Madrid. ¿Qué mensaje le mandaría a la afición? Será muy difícil reemplazar a algunos de ellos...

Como te he comentado antes, tenemos grandes retos por delante y todos estamos centrados en afrontarlos. Antoine ya ha anunciado que seguirá su carrera en Estados Unidos, pero los jugadores que comentas siguen siendo futbolistas muy importantes para nosotros.

Diego tiene contrato hasta 2027. ¿Por qué no va a cumplirlo?

Se ha hablado mucho del futuro de Simeone y termina contrato la temporada que viene. ¿Cree que lo cumplirá? Si se ganan trofeos este curso, ¿lo ampliará?

Diego tiene contrato hasta 2027. ¿Por qué no va a cumplirlo? Lleva muchos años aquí y todos estamos muy contentos con él. Está concentrado en la importante cita del sábado y no tiene otra cosa en la cabeza. Le conozco bien.

Julián Álvarez volvió a demostrar lo importante que es para este equipo. ¿Qué significa para el club tener un jugador como él y con contrato para los próximos 4 años?

Julián es uno de los mejores jugadores del mundo y estamos muy contentos de que juegue en el Atlético de Madrid. Ha demostrado que es un líder y está a un nivel increíble. Vino para ganar títulos con nosotros y este sábado tenemos la oportunidad de lograr el primero.

Champions

Un mensaje para la afición colchonera de cara a la final de Copa...

Primero agradecerles su apoyo incondicional. Lo vimos el pasado martes. Cuando más complicado lo tenía el equipo, más animaban y dieron a los jugadores ese plus necesario para superar la eliminatoria. Animarles a disfrutar de una jornada especial en Sevilla, en la que estoy seguro de que tanto nuestra afición como la de la Real convivirán en un ambiente de fiesta y respeto mutuo. Y decirles, aunque ya lo saben, que el equipo lo dejará todo en el campo por conquistar el título para ellos.