Enrique Cerezo: "Los jugadores juegan donde quieren y Julián quiere jugar en el Atlético de Madrid"

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan esta noche en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Un duelo de alto voltaje en el que parte de los focos estarán puestos en Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un momento delicado, pero todo apunta a que saldrá en el once titular que presente el ‘Cholo’ Simeone para un encuentro que puede marcar el rumbo de la eliminatoria.

La ‘Araña’ atraviesa una preocupante sequía goleadora que ha avivado las críticas y, al mismo tiempo, ha vuelto a situar su futuro en el centro del debate. La falta de acierto de cara a portería ha generado dudas en torno a su rendimiento reciente y ha abierto interrogantes sobre su continuidad. Pese a esta mala racha, nadie cuestiona su condición de estrella del fútbol europeo y varios clubes de primer nivel ya siguen de cerca su situación, dispuestos a lanzarse a por su fichaje el próximo verano si se presenta la oportunidad.

Julián Álvarez, aplaudiendo a la afición del Atlético de Madrid / SPORT

Entre los clubes interesados, el nombre de Julián Álvarez ha sido vinculado en múltiples ocasiones con el FC Barcelona, donde su perfil gusta especialmente y algunos lo consideran capacitado para convertirse en el ‘9’ de referencia del equipo. Sin embargo, en las horas previas al encuentro, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha optado por zanjar de una vez por todas los rumores relacionados con el atacante albiceleste.

“Perjudica al jugador, nos perjudica a nosotros y perjudica a todo el mundo, sobre todo cuando nosotros no sabemos nada. Los jugadores juegan donde quieren y Julián quiere jugar en el Atlético de Madrid. Estoy totalmente convencido, si no porque le hemos traído”, apuntó.

Julián Álvarez atrae las miradas de los clubes europeos / EFE

Asimismo, también se refirió a las palabras de Araujo, quien elogió a Julián y aseguró que los mejores jugadores deben jugar en el Barça: “Araujo podrá decir lo que quiera, pero no creo que Araujo sea nadie en el Atlético de Madrid para decir nada. Araujo es un buen defensa, y esta noche que se deje meter los goles y ya verás como le perdonamos todo”.

Noticias relacionadas

Cerezo también se pronunció sobre el estado del césped del Metropolitano, cuestionado en los últimos días. “Ha llovido mucho, la verdad que nosotros lo cambiamos todos los años. Yo creo que el césped está bien, pero tienen que ser los jugadores los que tienen que decir, que son los que juegan. Si está mal el césped lo vamos a cambiar, que no lo dude nadie. Pero yo no lo sé, no soy jardinero ni me dedico a céspedes”, señaló.