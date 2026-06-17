Enrique Cerezo estalla con el 'caso Julián Álvarez', reconoce la oferta de Florentino Pérez y manda un mensaje al Barça

A Enrique Cerezo le espera un verano agitado. El “caso Julián Álvarez” sigue presente en su día a día, cuestionado constantemente por los medios cada vez que se da la oportunidad, y el presidente rojiblanco está, literalmente, cansado.

“Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se le dijo al Real Madrid”, espetó al ser preguntado por la oferta de 150 millones de euros que hizo el Real Madrid por el ariete argentino.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid // EFE / EFE

El enfado del máximo dirigente colchonero es tal que confundió el apellido de su jugador hasta en cuatro ocasiones durante sus declaraciones ante la prensa. “Julián López (Álvarez) es un jugador del Atlético de Madrid y el que quiera a Julián López (Álvarez), que venga, vea el contrato y, si le interesa, se lo llevará; y si no, pues no se lo llevará”, declaró. Una postura firme y que no varía por parte del club.

No obstante, el que parece que no lo tiene tan claro es el ex del Manchester City, que, por lo menos a nivel público, no ha dejado claro su deseo de permanecer en el Atlético de Madrid. Algo que, seguro, cortaría de raíz todos esos rumores que ya mosquean a su presidente.

Por su parte, el Barça sabe que el verano es largo y que pueden pasar muchas cosas, y hará todo lo posible para que Julián vista de azulgrana el curso que viene. Él es el número uno de Deco y Flick y, aunque manejan otras alternativas para la delantera, el deseo culé está claro. Cerezo, de nuevo, le cerró la puerta públicamente.

“Es el rollo del verano. Ya sabéis cómo está la situación. Es jugador del Atlético de Madrid y creo que será jugador del Atlético de Madrid. El que quiera, que venga y vea el contrato. Te lo vuelvo a repetir. Nosotros no tenemos constancia. Tenemos contrato con él. Si le interesa, se marchará”, repitió.

Fue entonces cuando subió el tono: “¡Ya está bien de la historia de Julián López (Álvarez)! El día que Julián López (Álvarez) no sea jugador del Atlético de Madrid, ya lo sabréis”, finalizó. Los lapsus, anecdóticos, sí reflejan que el tema empieza a cansar en la órbita colchonera. Aunque, de momento, de puertas hacia afuera, parece que hay tranquilidad con la continuidad de su estrella, que fue suplente esta madrugada ante Argelia.