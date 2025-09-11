Enésimo varapalo para Simeone: Almada, fuera de combate

A Diego Pablo Simeone parece haberle mirado un tuerto en este inicio de temporada. A los malos resultados ligueros, con dos puntos de nueve posibles, se le está sumando una plaga de lesiones que no está permitiendo al argentino consolidar un once.

El primero en caer, y por partida doble, fue Álex Baena, lesionado muscularmente en la jornada inaugural contra el Espanyol. El fichaje estrella de los colchoneros, para colmo, sufrió un ataque de apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano justo cuando se estaba reincorporando a los entrenamientos grupales. El andaluz todavía no tiene fecha de regreso, pero lo más seguro es que el Cholo no pueda contar con él para el estreno de la Champions League en Liverpool este próximo miércoles 17.

Almada también cae

El denominado virus FIFA ha atacado con ferocidad al Atlético de Madrid, que perderá a Thiago Almada, por lo menos, para los próximos seis ecuentros de competición. El argentino regresó a Madrid lesionado tras participar en los encuentros clasificatorios para el Mundial 2026 con la Albiceleste. Las pruebas realizadas al ex del Olympique de Lyon determinaron que sufre una "lesión muscular en la pierna derecha" y que su regreso a los terrenos de juego dependerá de su evolución. Como es habitual en estos casos, la entidad colchonera se cura en salud y no estipula plazos para la recuperación de su '11'.

Tiago Almada y Pol Lozano, durante el Espanyol-Atlético de LaLiga / EFE

Almada, titular para Simeone en los tres primeros compromisos ligueros, realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio hasta que los servicios médicos den su beneplácito para que pueda reincorporarse a la dinámica de grupo.

Los pronósticos prevén un periodo de inactividad cercano al mes de competición, por lo que el internacional argentino se perderá, como mínimo, los duelos frente a Villarreal, Liverpool, Mallorda, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht.

Tres bajas importantes

A las mencionadas de Baena y Almada se le une la ausencia de José María Giménez. El central uruguayo está fuera del equipo desde el pasado 20 de junio por unas molestias musculares, que se recrudecieron el pasado mes de agosto. En un principio, el regreso del charrúa estaba marcado para después del parón internacional, pero, dado su historial, los galenos del Atlético prefieren ser conservadores con el capitán rojiblanco.