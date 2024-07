El elegido para sustituir a Morata en el Atlético

Álvaro Morata parecía zanjar el asunto de su futuro hace tan solo unas semanas con una publicación de Instagram: "No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo".

Sin embargo, poco después, el propio futbolista quiso matizar sus palabras en una entrevista concedida al diario 'El Mundo': "Sí, bueno, pero... Yo he dicho que me muero de ganas de ganar títulos con el Atlético, pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no".

MORATA, DIRECCIÓN MILÁN

El último capítulo llegó desde Italia, donde varios medios aseguraron que Morata pondrá rumbo a Milán pondrá rumbo a Milán, para unirse al club 'rossonero'. Una operación que dan por prácticamente cerrada y que se cifrará en 13 millones de traspaso y 5,5 millones de salario anual para el delantero español.

Con la salida de Álvaro Morata del Atlético de Madrid, el club 'colchonero' ya trabajar para sustituir a un delantero, que pese a sufrir continuas críticas, suele asegurar una importante cifra de tantos cada temporada.

Uno de los nombres que sonaban con más fuerza para fichar por el Atlético es Artem Dovbyk, delantero del Girona y 'pichichi' de la pasada temporada en LaLiga EA Sports.

EL ELEGIDO PARA EL '9' DEL ATLÉTICO

Sin embargo, el periodista Tiago Silva, de 'CMTV '(Correio da Manha), confirmó hace pocos días, que si se confirma el adiós definitivo de Morata, el Atlético de Madrid tiene como principal objetivo a un delantero del Sporting de Portugal: "Si se quedan sin Morata, la primera opción del Atlético de Madrid casi seguro será Gyokeres. No sé cuál es el valor, pero tengo información al respecto. Está muy bien referenciado y, muy posiblemente, el Sporting tendrá entre las mayores preocupaciones, la de Simeone".

Viktor Gyokeres disputó el curso pasado un total de 48 partidos, donde anotó la escalofriante cifra de 41 goles y, además, repartió 14 asistencias. El atacante sueco es un perfil de delantero clásico; potente, con buen juego de espaldas, fuerte en la disputa y que siempre se sitúa en el lugar idóneo para ver portería con facilidad.

Indudablemente, la dificultad recae en el precio de partida que quiere el Sporting de Portugal, puesto que no estaría dispuesto a desprenderse el futbolista por una cantidad inferior a los 100 millones de euros... Una cifra prohibitiva para que el Atlético pueda incorporar a Gyokeres.