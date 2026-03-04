Duele ver a Julián Álvarez así

Ni “Tomford” ni “Smith”. El fichaje realmente diferencial, el que hizo el Atlético de Madrid el verano de 2024 para ganar títulos, la asignatura pendiente de un ‘Cholo’ Simeone que sigue en blanco desde la Liga de 2021, fue Julián Álvarez. El argentino está a un partido de lograrlo, el próximo 18 de abril en La Cartuja, por descubrir si ante la Real Sociedad o el Athletic Club. Sin embargo, lo cierto es que duele verlo así.

El Camp Nou fue un suplicio para él. Por lo que tuvo que trabajar y por las sensaciones que transmitió con balón. De nuevo, estuvo lejos de ser ese delantero que generaba peligro solo con levantar la mirada. La afición rojiblanca lo sabía de antemano. De hecho, contra el Brujas en Champions League, en el partido de vuelta del playoff, el Metropolitano le dedicó una ovación para animarlo, consciente de que el jugador también sabe que no está en su mejor momento, ni mucho menos.

La visita al Barça para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, tras el 4-0 en el Metropolitano, era una buena ocasión para, como hizo en la ida con su gol, empezar a remontar la dinámica. Pero el Camp Nou fue otra muestra más, la enésima, de que no está bien.

A 40 metros de la portería y muy desacertado

Julián, que no estuvo nada fino, fue víctima del sistema de su entrenador. El argentino intentó dar calma al equipo para retener el balón, escenario prácticamente inédito sobre el césped del Camp Nou. Nadie se le ofrecía, nadie rompía al espacio… Tampoco él estaba inspirado. El ex del City vivió constantemente a 40 metros de la portería, si es que no estaba enfocado en ayudar a su lateral para evitar que Lamine lo bailara. Pero, si el argentino se sintió solo, imagínense Antoine Griezmann.

El delantero del Atlético Julián Álvarez (i) juega un balón ante Pedri, del Barcelona, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el Camp Nou / Alejandro García / EFE

A sus 34 años y con la tentación de Orlando detrás de la oreja, fue el encargado de echarse a la espalda a un equipo que salió al césped con el único objetivo de construir un muro delante de Musso lo suficientemente resistente como para soportar tres golpes. Si hubiese llegado el cuarto, hay pocas dudas de que se habría venido abajo.

El francés tuvo que hacerlo todo prácticamente solo porque Julián no estaba fino y porque Lookman y Giuliano delataron indirectamente a su entrenador: los velocistas que destriparon al Barça en la ida tenían su cabeza programada para no atacar la portería de Joan García. Un ejercicio contrario a lo que seguramente pide su genética futbolística. Un contexto desolador para los jugadores de buen pie.

Julián Álvarez, persiguiendo a Raphinha durante el Barça-Atlético / Europa PRESS

Un completo infierno para Julián Álvarez, que acabó completamente destrozado y acalambrado, superada la hora de partido por escasos minutos. Fue ahí cuando se acabó su sufrimiento, antes del 70’, cuando Simeone lo cambió por Baena.

¿Orlando o Madrid?

La gran noticia del partido en clave colchonera, entonces, fue Griezmann, más allá, obviamente, del billete a la final, que estuvo en riesgo durante todo el partido porque Simeone tenía entre ceja y ceja emular a Unai Emery, y un Juan Musso bajo palos que, a este nivel, sería más que entendible que se canse de vivir en la sombra de Joan Oblak.

La única luz de un equipo que no hizo ni el amago de salir a 'morder', a evitar que el Barça se creciese rápido ante el Camp Nou de las grandes noches. Y ahora tendrá que decidir: Orlando de manera inminente o terminar la temporada en Madrid. Habrá que estar atentos, porque, cuando se trata de decidir, con el francés puede haber sorpresa.