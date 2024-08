Dovbyk explica su 'plantón' al Atlético: "No sentí confianza..."

Con el Girona y el Atlético de Madrid ya de acuerdo por el precio del traspaso y todo pactado entre Artem Dovbyk y su futuro club, el ariete ucraniano decidió plantar al conjunto 'colchonero', rechazando su propuesta y firmando finalmente por la AS Roma.

El agente del que fuese 'pichichi' de la anterior temporada en LaLiga con una destacable cifra de 24 goles, Oleksiy Lundovskyi, explicó esta decisión, dejando de lado el evidente factor económico y afirmando que "no vimos en el Atlético de Madrid un proyecto serio para Artem".

Dovbyk acabó llegando a la AS Roma, un equipo que no se encuentra entre los más potentes de Italia y que no jugará la Champions League, cuando el Atlético de Madrid y el Girona sí la disputarán. No obstante, el 'killer' ucraniano mostró su felicidad por su llegada al cuadro romano: "La Roma es uno de los mejores clubes de Italia y tiene un proyecto que considero importante y en el que creo".

EL MOTIVO DEL 'NO' AL ATLÉTICO

Ahora, pocos días después de su presentación con el equipo italiano, Artem Dovbyk ha explicado en 'La Gazzetta dello Sport' los motivos que le llevaron a rechazar al Atlético de Madrid y firmar finalmente con la Roma. "¿Interés del Atlético? No fue por la relación que teníamos, pero con el Atlético no fue la mejor. Había gente que me quería en el club, otros no. No sentí confianza, a diferencia de con la Roma", apuntó.

Dovbyk también confirmó el objetivo del equipo romano de volver a jugar la Champions el curso que viene, pero no quiso ponerse una meta de goles logrados: "Hay que regresar a toda costa. Tengo el número de goles que quiero hacer en mi cabeza, pero no lo voy a decir".