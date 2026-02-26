Diego Costa se sincera: "El Atlético es el club que más daño me ha hecho”

Diego Costa (Lagarto, 1988) es una voz autorizada en el Atlético de Madrid. Fichó en 2007 y, tras varias cesiones por el camino, se hizo un hueco en la plantilla de Diego Pablo Simeone en la temporada 2012/13. En julio de 2014, sin embargo, tras firmar su mejor campaña como rojiblanco con 36 goles entre todas las competiciones, se marchó a un Chelsea que abonó los 38 millones de su cláusula de rescisión. Tres años más tarde, en enero de 2018, volvió a Madrid. Y en diciembre de 2020 puso punto final a su segunda etapa en la entidad colchonera tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato alegando motivos personales.

Atlético Mineiro, Wolves, Botafogo, Gremio... y agente libre desde el pasado 8 de diciembre de 2024. Como ven, su carrera ha sido toda una montaña rusa de emociones. Y, ahora que llevaba meses alejado del foco, se pasó por el pódcast de Mario Suárez, excompañero suyo en el Atlético, 'El camino de Mario'. La entrevista sale hoy a la luz a las 19:00 horas, pero en el avance que se publicó se pudo entrever que hispanobrasileño no se guardará nada.

"Le dije a Mendes: 'Mira, sácame de aquí porque sino voy a matar a este'”

"Me hace mucha ilusión este episodio porque con Diego he compartido muchos momentos, hemos jugado juntos en dos equipos y sobre todo porque es un crack tanto dentro como fuera del campo. Tiene una historia increíble", compartió Mario Suárez en sus redes sociales. Suelta unas declaraciones que, sin saber el contexto, se desconoce a qué club o época de su trayectoria se refiere: “Cuando acabó la celebración, me metí en el vestuario y llamé a Mendes y le dije: ‘Mira, sácame de aquí porque sino voy a matar a este”.

Al ser preguntado sobre si se hubiese quedado en el Atleti en lugar de haber puesto rumbo al Chelsea, sorprende con su respuesta: "Ha sido el club más importante y el que más me ha hecho daño". También dedica un par de palabras al que fuese su entrenador, un Simeone al que le comenta que "tú, la mitad del sueldo...", mientras se señala a sí mismo y mira hacia la cámara.

Diego Costa, en acción con el Atlético / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Más cariñoso se muestra un José Mourinho de quien dice que "para mí, es de los mejores que tuve". Y, además de dejar claro que "no soy un buen ejemplo en la comida: refrescos, Cocacola...", expresa que "nunca dejé de ser un extranjero" en la Selección.