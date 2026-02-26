FÚTBOL
Diego Costa se sincera: "El Atlético es el club que más daño me ha hecho”
El hispanobrasileño, agente libre desde diciembre de 2024, se pasa por 'El Camino de Mario', pódcast de su excompañero Mario Suárez, y repasa su carrera
Diego Costa (Lagarto, 1988) es una voz autorizada en el Atlético de Madrid. Fichó en 2007 y, tras varias cesiones por el camino, se hizo un hueco en la plantilla de Diego Pablo Simeone en la temporada 2012/13. En julio de 2014, sin embargo, tras firmar su mejor campaña como rojiblanco con 36 goles entre todas las competiciones, se marchó a un Chelsea que abonó los 38 millones de su cláusula de rescisión. Tres años más tarde, en enero de 2018, volvió a Madrid. Y en diciembre de 2020 puso punto final a su segunda etapa en la entidad colchonera tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato alegando motivos personales.
Atlético Mineiro, Wolves, Botafogo, Gremio... y agente libre desde el pasado 8 de diciembre de 2024. Como ven, su carrera ha sido toda una montaña rusa de emociones. Y, ahora que llevaba meses alejado del foco, se pasó por el pódcast de Mario Suárez, excompañero suyo en el Atlético, 'El camino de Mario'. La entrevista sale hoy a la luz a las 19:00 horas, pero en el avance que se publicó se pudo entrever que hispanobrasileño no se guardará nada.
"Le dije a Mendes: 'Mira, sácame de aquí porque sino voy a matar a este'”
"Me hace mucha ilusión este episodio porque con Diego he compartido muchos momentos, hemos jugado juntos en dos equipos y sobre todo porque es un crack tanto dentro como fuera del campo. Tiene una historia increíble", compartió Mario Suárez en sus redes sociales. Suelta unas declaraciones que, sin saber el contexto, se desconoce a qué club o época de su trayectoria se refiere: “Cuando acabó la celebración, me metí en el vestuario y llamé a Mendes y le dije: ‘Mira, sácame de aquí porque sino voy a matar a este”.
Al ser preguntado sobre si se hubiese quedado en el Atleti en lugar de haber puesto rumbo al Chelsea, sorprende con su respuesta: "Ha sido el club más importante y el que más me ha hecho daño". También dedica un par de palabras al que fuese su entrenador, un Simeone al que le comenta que "tú, la mitad del sueldo...", mientras se señala a sí mismo y mira hacia la cámara.
Más cariñoso se muestra un José Mourinho de quien dice que "para mí, es de los mejores que tuve". Y, además de dejar claro que "no soy un buen ejemplo en la comida: refrescos, Cocacola...", expresa que "nunca dejé de ser un extranjero" en la Selección.
- Real Madrid - Benfica: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- ¡Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid para presentar la nueva temporada de la Kings League!
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça
- Los tenistas pierden la esperanza con Alcaraz: 'Es mucho más fuerte que nosotros
- El plantón de Julián Álvarez a Simeone que dará que hablar: 'No me extrañaría que fuera suplente ante el Barça en el Camp Nou