Diego Costa, exjugador del Atlético: "Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo"

Diego Costa repasó su trayectoria junto a su excompañero en el Atlético de Madrid, Mario Suárez. Lo hizo en el podcast del excentrocampista español, 'El camino de Mario', donde mostró su versión más natural y sincera.

Lógicamente, uno de los temas a los que más tiempo dedicó fue su aventura en el cuadro colchonero y su relación con Diego Pablo Simeone, quien sigue al frente del Atlético de Madrid. Ya ha llovido desde aquella época.

Simeone da instrucciones a Antoine Griezmann y a Diego Costa en 2018 / Alejandro García / EFE

El de Lagarto llegó a Madrid procedente del Braga, en enero de 2007. “Me llamó Mendes y me dijo que íbamos a coger un vuelo. Yo creía que iba a fichar por el Oporto, pero él me llevó a Madrid y me dijo que iba a fichar por el Atleti”, recordó. Los inicios no fueron fáciles por la enorme competencia que había en el equipo, pero tras una cesión en el Rayo Vallecano, se ganó la oportunidad de liderar el ataque del 'Cholo'.

Yo estaba en Vallecas y un día fallé un mano a mano. Después el Cholo me llamó y me dijo: “No pasa nada. La próxima temporada, la vas a romper aquí Diego Costa — Exjugador del Atlético de Madrid

“El Cholo ganó la UEFA rompiéndola. Ya había tres extracomunitarios, Miranda, Salvio y Falcao. Yo estaba en Vallecas y un día fallé un mano a mano. Después el Cholo me llamó y me dijo: “No pasa nada. La próxima temporada, la vas a romper aquí”. Ganó la UEFA y yo volví con molestias en verano. Entonces, me dijo: “Mira, no cuento contigo porque aquí tengo al Toto Salvio, a Miranda y a Falcao”. Le dije: “Yo quiero jugar y no quiero estar aquí”. Entonces, me operé, empecé a entrenar y la rompí en los entrenamientos", explicó.

Diego Costa, en acción con el Atlético / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Uno de los momentos en los que más chocó con él fue en la final de la Supercopa contra el Chelsea, que ganaron por 1-4. “El Cholo era muy listo y me la jugó. Llegó la final de la Supercopa. Estaba calentando en la segunda parte, quedaba un cambio. Yo volvía de una lesión. Hice lo que fuese para jugar. Quitó a Falcao y metió a Emre. Yo quería matarlo. Volví al banquillo, no quería ni mirarle a la cara. Me metí por detrás del todo en la celebración, no me sentía campeón. En el vestuario llamé a Mendes y le dije: ‘Sácame de aquí porque, si no, voy a matar a este’. Pero ya era el último día de mercado. Si hubiera tenido un día más, no hubiera seguido en el Atleti. Pero lo bueno de la vida es que las cosas cambian. Me quedé y salimos campeones de la Copa del Rey”, reconoció.

La salida al Chelsea

“Poco después de renovar, Mendes me dijo: “Te quiere el Chelsea". El Atleti, por aquel entonces, no era lo que es hoy en día. Todo el mundo me decía que me fuera. Le dije a Simeone: “Tengo una propuesta muy buena de un equipo que me quiere y creo que tengo que irme”. Quedaba una semana para el cierre de mercado. Pero el Cholo me dijo: “Diego, el equipo está hecho para ti. Eres el corazón del equipo. Me duele tanto en el corazón que me digas esto…”.

"Le dije que me lo pensaría y me dio pena. Pensé en que, si me iba, iba a joder a mis compañeros y al club, porque tendría que fichar a otro delantero. Decidí quedarme, pero tuve que firmar que me iría el próximo año. En octubre, ya tenía un precontrato con el Chelsea firmado. El Atleti intentó igualarme lo que ganaría en el Chelsea, pero yo ya había dado mi palabra”, explicó de su salida a Londres.

Diego Costa, junto a Gil Manzano, protestando una acción / SPORT.es

No son pocos los años que han compartido el técnico argentino y el ariete hispano-brasileño. Se conocen muy bien. “Lo mejor del Cholo es la forma en la que motiva a los jugadores. Hace creer a la gente que puede. Lo peor es, a veces, la distancia. Es un poco frío con el jugador. Pero creo que ha cambiado. Creo que es porque ha tenido dos hijas. Siempre se reinventa. Tiene más vidas que un gato. Siempre tiene algo que le motiva. Me debe la mitad del sueldo. La mitad de su casa me la merezco yo. De nada, Cholo (risas)”.

Noticias relacionadas

El Atlético de Madrid es su casa, aunque para él ha cambiado un poco. “Lo veo bien, pero no es como el de nuestra época. Éramos más hombres en ese momento. Lo que cambia la historia del Atleti son los centrales. Con Godín y Miranda, teníamos una pareja sólida. El Atleti siempre ha tenido muy buenos delanteros. Yo estuve hablando con Godín y Miranda hace poco. Ellos me decían los grandes delanteros que ha tenido el Atleti en su historia. Les dije que, para mí, lo diferencial fue la llegada de ellos dos".