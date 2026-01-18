El día en el que Simeone y Griezmann superaron un récord de Guardiola y Messi

A este Atlético de Madrid le gusta romper récords. Las 15 victorias consecutivas del curso pasado, los 700 de Simeone, Griezmann entre los cinco jugadores con más partidos como rojiblanco... Y ahora uno más: el 'Cholo' y el 'Principito' se convierten en la pareja más goleadora de la historia de LaLiga.

Leo Messi y Pep Guardiola estaban en la cúspide del ranking de la competición doméstica que une a jugador y entrenador con el gol. Durante su estancia en el FC Barcelona, entre las temporadas 2008/9 y 2011/12, el ocho veces Balón de Oro anotó 138 dianas. De esta manera, la dupla que lo consiguió todo con el conjunto azulgrana se convirtió en la más goleadora de LaLiga. Hasta ahora.

Diego Pablo Simeone ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid, convirtiendo algo que antes era extraordinario en el día a día de los colchoneros. También ha cambiado la vida de todos los que han pasado por su vestuario, empezando por Antoine Griezmann.

El delantero francés ya es una leyenda para el Atlético siendo el máximo goleador de la historia del club. Con su último doblete frente al Levante, Griezmann consiguió otro hito: ser el jugador con más goles en la historia de la Liga con un mismo entrenador sumando 140.

Con las 142 dianas que cuenta en la actualidad, el 'Principito' del Metropolitano ha superado una marca que llevaba más de 12 años siendo de la pareja azulgrana. Messi y Guardiola lograron ser la dupla entrenador-jugador más letal en cuatro temporadas, mientras que Simeone y Griezmann lo han hecho en diez.

La tercera posición queda muy atrás ya que hablamos de Telmo Zarra y Juan José Urquizu. En los años 40, jugador y entrenador sumaron 129 tantos durante cinco campañas en el Athletic Club. Y, en el cuarto escalón, la pareja de Cristiano Ronaldo y José Mourinho con 120 goles durante los tres años del técnico portugués en el Real Madrid.