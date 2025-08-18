Detectado el gran error de Simeone contra el Espanyol: "Pierdes como cobarde"

Un debut, cuanto menos, inesperado. Estrepitoso. Se pinchó el globo tras unos primeros 45 minutos que desataron la ilusión en la afición rojiblanca. Baena, Julián y Almada se complementaron a la perfección y pusieron contra las cuerdas a una zaga perica en todo momento desajustada. Sin embargo, el Espanyol, que jugó sus cartas y no dejó de creer, encontró premio en el segundo tiempo. La reacción de los del Cholo nunca llegó, se acularon en su propio campo, perdieron el control de la posesión y se dejaron remontar tras un testarazo impecable de un Pere Milla que saltó al césped en el tramo final.

Julián Álvarez firmó un golpeo de libre directo que quitó las telarañas de la portería que defendía Dmitrovic y puso al Atlético por delante en el marcador. Pero el tanto de Miguel Rubio - uno de los tantos fichajes pericos - que remató en boca de gol un balón milimétrico de Edu Expósito, despertaron los fantasmas del pasado de un Atlético que no supo cómo darle la vuelta a la situación. Y ya, para colmo, Pere Milla se sacó de la chistera un remate de cabeza prácticamente imposible para desatar la locura en Cornellà-El Prat.

El Espanyol celebra su victoria ante el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium / EFE/Toni Albir

¿Por qué el Atlético se desplomó con tanta facilidad? Es la gran pregunta que se harán los atléticos tras la dura derrota en su estreno liguero. Pues Santiago Cañizares detectó cuál pudo ser el gran error que cometió el Cholo Simeone y que tan caró costó al Atlético de Madrid: "La gran diferencia, esto lo ha hecho el Atlético siempre, la gran diferencia es que antes lo hacía con éxito y ahora no. La gran diferencia es que antes era capaz de conservar el resultado, juntarse, crear una barrera, al borde de área y no permitir que nadie rematara en su área", analizó el exguardameta en el 'Tertulión'.

"Esa forma de conservar partidos no funciona"

Expresó que los futbolistas colchoneros no tenían demasiado trabajada la faceta defensiva : "Todo el mundo que remataba, remataba herido porque tenía una marca, porque tenía una persecución, porque venía herido. Esa es la gran diferencia entre el gran Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid que quieren todos los atléticos, ¿no? Que esté más arriba".

Increíble remontada del Espanyol ante el Atlético de Madrid / EFE

Y afirmó que ejecutar un plan conservador no beneficia para nada al cuadro del Cholo: "Que ahora esa forma de conservar los partidos no funciona. No funciona, no sabemos muy bien por qué, pero no funciona. Acaba perdiéndolos y aparte, al perderlos de esta forma, pues pierde más feo, ¿no? Porque se echa atrás y demás. Pues pierdes más feo, ¿no? Pierdes como cobarde. Pero toda la vida es lo que ha hecho el Atlético de Madrid y le ha salido muy bien".