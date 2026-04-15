Desvelan el imperio de Santiago Segura: un castillo, una promotora y una fortuna de 18 millones de euros

Santiago Segura no es solo uno de los directores y actores más taquilleros del cine español. También es un habitual de la pequeña pantalla, y no precisamente como invitado puntual. Lo hemos visto en formatos tan dispares como 'Tu cara me suena', 'El Desafío' o 'Viaje al centro de la tele', siempre dispuesto a ponerse en la piel de concursante, jurado o incluso presentador.

El éxito del actor se debe a su gran conexión con su audiencia. Ha logrado conectar con los espectadores por su forma de ser, naturalidad y humor. Desde los doce años comenzó rodando películas y, tras una recomendación de Fernando Trueba, comenzó a realizarlos en 35 mm, financiándolos con los premios que había cosechado participando en concursos de televisión.

Propietario y socio

En el ámbito económico, Santiago Segura ha desarrollado una estrategia empresarial para diversificar sus fondos. El cineasta acumuló en la última película, 'Torrente, Presidente', 27 millones de euros, una de sus principales fuentes de ingresos. Es uno de los grandes triunfadores del cine comercial en España, como con la exitosa saga de 'Padre no hay más que uno'.

El medio 'Lecturas' publicó el patrimonio de Santiago Segura, valorado en más de 18 millones de euros. El cineasta es socio único de 'AE William Holding', una empresa dedicada a actividades de contabilidad y auditoría. Además, es propietario de 'Promociones Skolnick SL.', que cuenta con un activo de más de 13 millones de euros.

Fundada en el año 2001, esta empresa es un pilar fundamental en la gestión de su patrimonio y se dedica principalmente a la gestión Inmobiliaria. Su objeto social incluye la promoción, adquisición, venta y alquiler de bienes inmuebles. La sociedad tiene su domicilio fiscal en la Calle San Bernardo, 36, en Madrid

'Torrente' es un inversor inteligente. "No me he enriquecido por lo que he ganado, sino por lo que no gasto", contaba en una entrevista. Diversifica su economía en distintos sectores.

Dispone de un castillo

Por lo que sigue con el sector inmobiliario, es propietario de una vivienda en plena Gran Vía de Madrid de más de 150 m2, además de un piso de 170 m2 y dos garajes en Leganés, una localidad también de la capital.

Su inversión más sorprendente es la propiedad del Castillo de Pedraza, una fortaleza medieval situada en un pintoresco pueblo de Segovia. Este castillo, adquirido junto a otros socios como el humorista José Mota, no es solo una residencia privada, sino que también se utiliza como espacio cultural y turístico, manteniendo su valor histórico y convirtiéndose en un atractivo visitable para el público.

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Fiel a su estilo sarcástico, el director también ha dejado una de sus frases más comentadas sobre su economía: "No me he enriquecido por lo que he ganado, sino por lo que no gasto".