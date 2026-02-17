El desastre de Lenglet en el Atlético

Es sorprendente cómo el Atlético de Madrid es capaz de alternar lo sublime con lo decepcionante en cuestión de días. Tras firmar un partido excepcional frente al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco se desinfló por completo este domingo en su compromiso de LaLiga ante el Rayo Vallecano.

Lo que prometía ser una confirmación del buen momento colchonero terminó en una goleada en contra y en una actuación muy alejada del nivel exhibido días atrás. Sin intensidad, sin claridad en el juego y superado en distintas fases del encuentro, el Atlético ofreció una imagen preocupante que vuelve a sembrar dudas sobre su regularidad en la competición doméstica.

Clément Lenglet, con la camiseta rojiblanca / EFE

El ‘Cholo’ Simeone apostó por una auténtica revolución en el once, introduciendo hasta nueve cambios respecto al último partido. Entre las novedades en la alineación titular apareció Clément Lenglet. El central francés regresaba al once como relevo natural de Hancko, pero su actuación estuvo lejos de lo esperado. No logró imponerse en los duelos individuales y asumió riesgos innecesarios en la salida de balón. De hecho, una de esas acciones comprometidas terminó facilitando el segundo tanto del Rayo Vallecano, en un auténtico desastre del zaguero.

Lo cierto es que Clément Lenglet no está atravesando una temporada sencilla. Tras jugar el curso pasado como cedido en la entidad rojiblanca, donde asumió un papel relevante y ofreció un rendimiento notable, el defensor francés regresó este verano ya en propiedad. Después de rescindir su contrato con el FC Barcelona, firmó con el Atlético de Madrid hasta 2028, iniciando una nueva etapa en el conjunto colchonero con la intención de consolidarse como pieza importante en el esquema del equipo.

Olmo y Lenglet en un Barça-Atlético / Valentí Enrich

Nada más lejos de la realidad. Hasta la fecha, Lenglet apenas ha disputado 1.030 minutos repartidos en catorce encuentros, la mayoría de ellos para dar descanso a los más habituales. La feroz competencia en la posición de central, con alternativas como Pubill, Hancko o Giménez, un rendimiento irregular en sus oportunidades y algunos contratiempos físicos, como el esguince de rodilla que le mantuvo varias semanas fuera de combate, han condicionado su protagonismo. El resultado es un futbolista que, por ahora, no logra encontrar su mejor versión ni asentarse con continuidad en el equipo...