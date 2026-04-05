Declaración de intenciones de Simeone pensando en la Champions

Al Atlético le da igual LaLiga. La distancia con el quinto clasificado es tan grande que lo mismo le da quedar tercero que cuarto. Y así quedó demostrado este sábado ante el FC Barcelona, con una derrota que poco parece importarle a un conjunto rojiblanco que únicamente piensa en la Champions.

Porque la ida de los cuartos de la Liga de Campeones está a la vuelta de la esquina. El Atlético de Madrid viaja a Barcelona el próximo miércoles con el objetivo de mantener la eliminatoria abierta de cara a la vuelta en el Metropolitano una semana después.

Para ello se guardó Diego Simeone todas las cartas que pudo en la trigésima jornada de LaLiga. Si bien hombres como Marcos Llorente o Johnny Cardoso se perdieron el partido por acumulación de amarillas, otros ni siquiera se vistieron de corto pese a estar convocados.

Julián y Lookman, sin minutos

Es el caso de Julián Álvarez y Ademola Lookman. Ni con el marcador en contra tras el empate de Rashford y el gol de Lewandowski quiso Simeone meter a dos de sus referencias ofensivas, que venían de ser titulares en los dos encuentros que Argentina y Nigeria, respectivamente, disputaron durante el parón de selecciones. Prefirió el Cholo utilizar la Liga como premio para canteranos que poco a poco va introduciendo en el primer equipo.

Ante el Barça debutaron Javi Morcillo y Taufik Seidu. Este último, de hecho, ni siquiera forma parte de la plantilla del filial esta temporada, pero ambos tuvieron su oportunidad frente a todo un FC Barcelona y cumplieron con creces, mientras Julián y Lookman observaban desde el banquillo cómo Lewandowski le daba la vuelta al partido.

Hancko, inédito; las piezas clave, sustituidas

No arriesgó lo más mínimo el Cholo, que probablemente no pueda contar para la Champions con Pablo Barrios, lesionado. Tampoco jugó ayer Dávid Hancko, pieza que quiso reservarse Simeone teniendo en cuenta que Marc Pubill también podría ausentarse el miércoles o llegar entre algodones.

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Por si fuera poco, el argentino aprovechó la expulsión de Nico González para sustituir a Koke al descanso por Ruggeri, por lo que los tres disputaron únicamente 45 minutos. Arriba, Griezmann, Giuliano y Baena -otras tres piezas clave- fueron relevadas a la hora de juego. Lo que queda claro es que el objetivo del Atlético de Madrid es la Champions, y lo vivido en el Metropolitano este sábado fue toda una declaración de intenciones.