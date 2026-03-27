Decisión tomada: acuerdo entre Simeone y Atlético de Madrid

En el Atlético de Madrid siguen centrados en cerrar la temporada con un nuevo trofeo en la vitrina. Con la cabeza de la clasificación de LaLiga ya a cierta distancia, el conjunto colchonero concentra ahora todas sus energías en la Champions League, donde se enfrentará al FC Barcelona en los cuartos de final, y en la Copa del Rey, con la final programada frente a la Real Sociedad.

Lo cierto es que, desde la llegada del ‘Cholo’ Simeone al banquillo, el Atlético de Madrid se ha acostumbrado, como mínimo, a luchar y competir por todos los títulos posibles. Se podrá ganar o perder, pero el conjunto rojiblanco suele estar siempre en la pelea por los trofeos. Y en gran medida, esa identidad competitiva lleva la firma del técnico argentino.

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (izda), saluda al entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, momentos antes del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio de Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Aunque en más de una ocasión ha sido cuestionado por sus planteamientos o porque una parte de la afición esperaba un poco más, o al menos mejores resultados, no hay ninguna duda de que Diego Simeone ha sido capaz de llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del panorama futbolístico. Bajo su dirección, el conjunto rojiblanco ha conquistado títulos, ha competido de tú a tú con las grandes potencias europeas y se ha quedado a las puertas de la gloria en finales de la Champions. Quizá le haya faltado una dosis de fortuna para ampliar aún más su palmarés.

Pese a los rumores surgidos en las últimas semanas, que ponían en duda su continuidad en el Atlético de Madrid e incluso lo situaban en la órbita de otros grandes clubes del fútbol europeo como el Inter de Milán, todo apunta a que Diego Simeone seguirá liderando el proyecto rojiblanco. Según informa el Diario 'AS', el técnico argentino continuará como máximo responsable del equipo madrileño durante la temporada 2026-27. Tanto el club como el entrenador ya han mantenido conversaciones y existe un acuerdo total para continuar con su vínculo, al menos, una campaña más y cumplir su contrato.

Diego Pablo Simeone, durante el derbi ante el Real Madrid / Europa Press

Según esta misma información, tanto Carlos Bucero como Mateu Alemany ya se encuentran dando forma al proyecto del Atlético de Madrid de cara a la temporada 2026-27, con Diego Simeone como pieza central en el banquillo. El técnico argentino está plenamente informado de los pasos que está dando la dirección deportiva, así como de las líneas de trabajo que se siguen para apuntalar y mejorar la plantilla.

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Asimismo, existe un compromiso compartido entre Simeone y la cúpula deportiva del club de emplazarse a una nueva conversación al término de la campaña. Sobre la mesa estará la posibilidad de ampliar su contrato un año más, lo que prolongaría su continuidad más allá del curso 2026-27. Pero, por el momento, toca seguir centrado en conseguir algún trofeo este curso...