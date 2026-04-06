El dato (con truco) al que se aferra Simeone para eliminar al Barça de la Champions

El Atlético de Madrid es el único equipo que ha jugado tres finales de Champions League y ha perdido las tres tras empatar en los 90 minutos de tiempo reglamentario. Le pasó en 1974, ante el Bayern Múnich; en 2014, contra el Real Madrid en Lisboa, con el gol (en fuera de juego) de Sergio Ramos en el descuento; y en 2016, de nuevo contra los blancos, en Milán. La ‘Orejona’ es el único trofeo que se les resiste a los colchoneros, que sueñan con levantarla esta temporada en Budapest.

Para ello, el equipo del ‘Cholo’ Simeone debe superar al Barça en cuartos de final. Una eliminatoria muy dura que, de superarla, les enfrentaría en una hipotética semifinal al Sporting CP o al Arsenal. Aunque, como suele decir el técnico argentino, “partido a partido”.

Diego Simeone, durante el Atlético-Barça / Europa Press

La trilogía de duelos entre colchoneros y culés (tres en 11 días) arrancó con triunfo azulgrana: un 1-2 en Liga que deja el título prácticamente en manos del equipo que dirige Flick, que se disputa la competición con el Real Madrid, que perdió en Son Moix (2-1), quedándose a siete puntos del líder. Los rojiblancos 'renunciaron' a la pelea demasiado pronto.

Sea como fuere, ahora vienen los dos partidos que realmente ilusionan a los atléticos: los de Champions, los que dan opción de tocar metal, además de la final de Copa del Rey, que disputarán el 18 de abril ante la Real Sociedad, claro. Y hay un dato (con trampa) que ilusiona (y mucho) al Atlético: el Atleti no pierde un partido en casa en eliminatoria de Champions League desde 1997, un 2-3 contra el Ajax en el Vicente Calderón, partido de vuelta de cuartos de final que el cuadro neerlandés se llevó en la prórroga.

Desde que llegó Simeone al banquillo, en 2011, el balance es bestial: 0 derrotas en 20 partidos en eliminatorias de Champions en casa (14 victorias y 6 empates), destacándose como el único entrenador en la historia de la competición en lograrlo. Pero… ¿qué hay detrás de estos datos?

Una larga ausencia y el 'factor Rumanía'

Hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid no participó en Champions League entre las temporadas 1996-97 y 2008-09, ni entre la 2010-11 y la 2012-13; aunque, desde entonces, no ha fallado a una sola cita. Además, en las campañas 2009-10, 2017-18 y 2022-23, no pudo mantener el récord porque su equipo no pasó de la fase de grupos.

Partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid disputado en Rumanía / Chelsea FC

Y hay que sumar otro matiz muy importante para mantener el dato con vida: en la temporada 2020-21, el Atlético de Madrid (y Simeone) perdió el partido de ida de octavos de final contra el Chelsea (0-1), pero el encuentro se disputó en Bucarest (Rumanía), porque el equipo inglés no podía viajar a Madrid debido a las restricciones de entrada a España de vuelos procedentes del Reino Unido a causa del COVID-19.

Participaciones en Champions League del Atlético de Madrid desde la temporada 2008-09 2008-09: OCTAVOS DE FINAL (vs Porto)

2009-10: FASE DE GRUPOS

2010-11: NO PARTICIPÓ

2011-12: NO PARTICIPÓ

2012-13: NO PARTICIPÓ

2013-14: FINALISTA (vs Real Madrid)

2014-15: CUARTOS DE FINAL (vs Real Madrid)

2015-16: FINALISTA (vs Real Madrid)

2016-17: SEMIFINAL (v Real Madrid)

2017-18: FASE DE GRUPOS

2018-19: OCTAVOS DE FINAL (vs Juventus)

2019-20: CUARTOS DE FINAL (vs RB Leipzig)

2020-21: OCTAVOS DE FINAL (vs Chelsea) | EL PARTIDO DE IDA LO GANÓ EL CHELSEA (0-1), PERO SE JUGÓ EN RUMANÍA

2021-22: CUARTOS DE FINAL (vs Manchester City)

2022-23: FASE DE GRUPOS

2023-24: CUARTOS DE FINAL (vs Borussia Dortmund)

2024-25: OCTAVOS DE FINAL (vs Real Madrid)

Pese a ello, el dato, aunque con varios matices, es más que destacable, pero solo refleja una parte del trabajo: la de casa. De poco sirve ser infalible en el Metropolitano (antes en el Vicente Calderón) si no se supera la eliminatoria. La realidad es que el techo del equipo en los últimos ocho años han sido los cuartos de final y que el Atlético de Madrid no juega unas semifinales de Champions League desde la temporada 2016-17.

Sin embargo, el cuadro colchonero, que cuenta con una plantilla sensacional y plagada de estrellas, intentará doblegar al Barça como hizo en Copa para mantener el sueño de todos los atléticos: demostrar que su equipo también puede alzar la voz en la Champions League.