El dato que confirma que Julián Álvarez es una apuesta asegura

Solo a los 'cracks' se les exige ser absolutamente determinantes semana tras semana. Se suele decir que a las estrellas se las pita cuando las cosas no van bien, porque son a quienes más se les exige. Y aunque esto no le ha sucedido a Julián Álvarez, sí es cierto que hace unas semanas se destacó que no estaba atravesando un buen momento.

Después de marcar ante el Inter de Milán en la Champions League, a finales de noviembre, encadenó tres partidos consecutivos sin ver portería ni asistir. Tres encuentros algo desapercibidos que alertaron a los menos optimistas sobre su rendimiento.

Champions

No obstante, la Araña rompió su breve sequía contra el PSV Eindhoven el 9 de diciembre, al marcar el undécimo gol de la temporada (el cuarto en la Champions League), siendo clave para darle la vuelta al choque (2-3) y empezar a encarrilar los octavos de final. Ese tanto también sirvió para redondear un dato con el que cerrará el año.

Un delantero determinante

Ningún jugador sudamericano ha marcado más goles en las cinco grandes ligas en 2025 que Julián Álvarez: 19 con el Atlético de Madrid. Lo más interesante es que nueve de ellos (casi el 48 %) sirvieron para abrir el marcador, y solo cuatro llegaron cuando el Atleti ya iba ganando.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

Por esa capacidad para ser tan determinante, en el Barça gusta mucho el argentino, aunque su llegada es muy complicada, especialmente tras el desembarco de Apollo en el club colchonero. A sus 25 años, Julián Álvarez es prácticamente una apuesta segura.

El argentino es uno de los mejores delanteros del planeta, no solo por su facilidad para marcar goles, sino también por su habilidad para conectar con sus compañeros. Con su asistencia ante el Girona, el exjugador del City acumula seis pases de gol. Además, es un futbolista polivalente, capaz de jugar en ambas bandas del tridente ofensivo, una bendición para Diego Simeone y su Atlético de Madrid.