Dani Fernández: "Hacer una canción sobre el Atleti son palabras mayores"

Rojiblanco hasta la médula y haciendo 'sold-out' allá donde va, Dani Fernández (Alcázar de San Juan, 1991) ha dado el salto a la gran pantalla con su documental 'Todo cambia', donde nos abre las puertas de su mundo sin filtros. En este viaje transformador y sanador, el cantante manchego hace un repaso de su vida desde sus inicios en Eurojunior (2006), pasando por su etapa en Auryn, hasta convertirse en uno de los artistas más destacados de nuestro país.

Dani, ¿cómo estás ahora mismo?

Ahora mismo hasta arriba de trabajo pero muy feliz. Me gusta mucho dar conciertos, y ahora se suma el documental. Aunque estoy teniendo unos días que están siendo una locura, vengo de unas vacaciones que he podido descansar y he podido valorar lo que tengo, que hay muchas veces que cuando tienes una vida de tanto estrés, de ciudad en ciudad, muchas veces no te das cuenta del momento que estás atravesando. Y me siento muy feliz ahora mismo de todo lo que tengo y muy completo. Y qué guay que me hagas esta pregunta que normalmente no me la suelen hacer.

Estás nominado a 'Artista del año', 'Álbum del año' y 'Compositor del año', entre otros, por la Academia de la Música de España 2025. ¿Qué significa para ti estos reconocimientos?

Para mí es más una anécdota. Yo trabajo para ser feliz, me dedico a la música porque me gusta. Si te nominan a algo lo coges con cariño, con ilusión, porque es gente que está valorando tu trabajo. Pero creo que los premios son otros. El hecho de tener todos los conciertos que tengo, tener la historia que tengo detrás para seguir haciendo lo que me gusta, lo valoro un poco más. Pero estoy agradecido a toda la gente que piensa en mí.

Con 'La Jauría' has conseguido Disco de Oro. ¿Dirías que estás en tu mejor momento?

¿Qué es un mejor momento? Si hablamos de números, por supuesto que sí. Yo nunca pensé que íbamos a ir a Barcelona y llenar el Sant Jordi Club. Nunca pensé que poco a poco iba a llenar recintos, que íbamos a hacer los números que estamos haciendo con este disco, que nuestra canción 'Me has invitado a bailar' sigue estando en la radio todos los días... Entonces, me siento bien en el lugar en el que estoy ahora mismo. Pero si hablo a nivel personal, también he vivido momentos muy bonitos. No me puedo quedar con que este es mi mejor momento. Pero si lo analizas por el lado de los números podríamos decir que sí.

Tu mujer también forma parte de tu proceso creativo. ¿Cómo es trabajar con alguien que te conoce tan bien?

Es algo positivo. Nunca imaginé tener una pareja que se dedicara a lo mismo que yo, mis parejas anteriores no tenían nada que ver con la música, pero desde el principio nos dimos cuenta que éramos muy compatibles a la hora de escribir. Ella me hace mejor artista y compositor. Me viene muy bien tenerla cerca y… ¡Me sale más barato! (ríe). Eso sí, no es fácil, porque a veces hay esos 'rocecillos', pero nos admiramos mucho y eso nos hace olvidarnos de todo.

Hablemos de La Jauría Tour. ¿Cómo lo has vivido?

No ha sido una gira más especial que las otras, porque cada paso que doy en mi vida siempre lo he llevado con una ilusión tremenda. Pero es verdad que me ha sorprendido muchísimo. Hemos hecho recintos muy grandes que en mi vida hubiera pensado que fuera a llenar, hemos hecho 'sold-out' en todos y ha sido una sorpresa. Era la primera vez que poníamos recintos para no llenarlos, para que viniera todo el mundo que quisiera, y resulta que todos se han vuelto locos y han querido venir a nuestros conciertos. Nos hemos quedado con ganas de más, así que tendremos que preparar otra gira.

¿Tienes algún momento favorito en los conciertos?

Lo bueno de los conciertos es que pasas por momentos muy diferentes. Mi momento favorito, que es en el que más emociones vivo, es el de antes de salir al escenario. Me gusta no saber cuánta gente hay, no mirar antes de que empiece, y que la primera impresión sea cuando salgo y veo al público. Es el momento en el que más nervios paso, el más especial. Sales y ya está, no hay marcha atrás. También hay otros, como cuando canto a capela, que me hacen sentir especial.

"Cuando me vi enfadado en el WiZink, no me reconocí"

Has presentado el documental 'Todo cambia', un proyecto muy especial. ¿Qué ha significado para ti?

Ha sido completamente diferente a todo lo que había hecho. Al principio fue raro verme en tercera persona. Yo estoy acostumbrado a subirme al escenario, cantar y ya está. Para mí fue dar un paso adelante pero con miedo, porque no sabía si me estaba exponiendo demasiado, a mí y a mi familia. Pero creo que se ha captado nuestra esencia. Es un documental en el que se aprende más de lo que parece. Hay mucha gente que va a conocer más a Dani Fernández, porque muchos me escuchan pero no saben de mí, y creo que hay una historia muy bonita que contar: mi paso por Eurojunior, Auryn… La gente se va a sorprender de todo lo que he vivido.

Dijiste que fue un proceso sanador. ¿Por qué?

El hecho de verme en muchas situaciones me ha hecho aprender de muchas cosas y corregir muchos errores. Me vi cambiando pañales, enfadado en el WiZink por problemas de sonido… y no me reconocí. Ese Dani no es el que se proyecta luego en otras cosas. Entonces pensé: "A lo mejor cuando me enfado tengo que tranquilizarme un poco, soy demasiado pasional...". En ese sentido he aprendido mucho.

¿Quién es Dani Fernández?

Esta fue la primera pregunta que me hicieron en el documental y no supe responder. Ahora tal vez podría, aunque sigue siendo una pregunta difícil porque es muy difícil definirte. Depende de qué Dani Fernández quieras conocer. En el documental la gente se podrá hacer una idea, no de quién es, pero si de cómo es.

Has vivido varios cambios a lo largo de tu vida: Eurojunior, Auryn, tu carrera en solitario… ¿Cómo gestionas esos giros de vida?

Si algo he mantenido a lo largo de todas mis etapas es que mi amor por la música siempre ha estado por encima del trabajo y sigo teniendo la misma ilusión. He tenido momentos delicados a lo largo de mi vida, ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, no te voy a mentir, pero hay que saber que estas cosas pasan. Que las dudas y las inseguridades muchas veces salen a la luz, pero es muy importante saber en el momento en el que estás. Considero que estoy en un momento muy bonito de mi vida y es importante no dejarme llevar por lo anterior ni por lo que venga.

"Ser del Atleti es un sentimiento que hay que vivir para entenderlo"

Eres colchonero declarado. ¿Qué es el Atlético de Madrid para ti?

Es familia. Soy socio, mi padre también y ahora mi hija. Cuando estaba en la banda no podía decirlo públicamente, pero hace tiempo que decidí que no tenía por qué esconderlo. He defendido al Atleti desde niño, cuando estábamos en Segunda y me comía las bromas de todos mis compañeros. Ser del Atleti es un sentimiento que hay que vivir para entenderlo.

Eres aficionado del deporte en general, ¿cómo lo haces para no perderte nada?

Hace poco estuve viendo a Alcaraz en un coche, me flipa la NBA aunque este año, con la niña, ha sido imposible poder seguirlo todo. Me encanta el deporte en general, me lo veo todo. Para toda mi familia, ya no solo para mi mujer, las olimpiadas, los mundiales, las eurocopas, siempre ha sido: "Bueno, Dani desaparece". Así que sí, me lo veo todo.

¿Tienes alguna anécdota especial con el Atleti?

Tengo varios amigos dentro del mundo del fútbol, ya no sólo en el Atleti. Es verdad que con Koke tengo una amistad de hace muchos años, ya no solo con él, sino con toda su familia y sus amigos. Hemos crecido juntos y tengo miles de anécdotas. Pero yo creo que una de las cosas que más ilusión me ha hecho fue cuando Enrique Cerezo [presidente del Atlético de Madrid] me recibió en el palco y me regaló una camiseta. Fui con mi padre y jugamos juntos un partido en el Metropolitano. Aunque para mí, el estadio de mi vida es el Calderón. Pero ahora intentamos acordarnos del Calderón mientras estamos en el Metropolitano.

El Metropolitano es muy buen estadio...

Sí, sí. Además, cuando llegas, me parece que tiene una esencia muy clásica. Han intentado que se mantenga esa esquina abierta como tenía el Calderón y se está intentando volver otra vez a lo que era el Calderón. Pero yo creo que hasta que el Metropolitano sea el Calderón van a pasar años. Pero no puedo negar que, cuando entras al Metropolitano, se te ponen los pelos de punta porque es un estadio muy bonito y muy impresionante. Pero bueno, uno siempre vuelve a sus raíces y he vivido muy buenos momentos cuando era niño, de la mano de mi padre, en la grada del Calderón.

¿Te planteas hacer una canción sobre el Atlético?

Nunca lo había pensado pero últimamente, que he sido padre y que he llevado a mi hija al estadio, me he puesto nostálgico con todo esto, no quita que a lo mejor, en algún momento, podamos hacer algo. Pero yo creo que, si hiciera una canción para el Atleti, tendría que estar muy seguro porque para mí son palabras mayores.

Te podrías juntar con Leiva o con Sabina, o incluso con Dani Martín...

Eso sería un sueño. Pero yo creo que ellos (Leiva y Sabina) ya han hecho muchas canciones haciendo referencia al Atleti y están cansados de eso. Y con Dani Martín sería increíble.

Ahora ya es verano y tocas en algunos festivales, ¿no?

Sí. Estoy muy feliz, muy ilusionado, y con ganas de que la gente venga a disfrutar de la música en directo. Tenemos festivales hasta octubre, así que vamos a seguir dando un poco la lata… pero con mucha alegría.