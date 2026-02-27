Dan por hecha la salida de Griezmann del Atlético

El vínculo entre Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid se acerca a su final. Según informaciones publicadas este viernes por el reconocido diario francés L'Equipe, la continuidad del delantero francés en el club rojiblanco se encuentra seriamente en duda, y todo apunta a que no cumplirá su contrato, que lo vincula al cuadro colchonero hasta el 30 de junio de 2027.

Todo indica que su destino será la Major League Soccer, con destino a Orlando, para empezar a cerrar su maravillosa carrera bajo el sol de Florida. No es un mal destino para comenzar a bajar revoluciones y alejarse de la exigencia europea.

A un paso de marcharse en marzo

Aunque en el conjunto madrileño mantienen la esperanza de retener al jugador hasta el cierre de la temporada, la realidad es que el desenlace, prematuro si nos centramos en lo que establece su contrato, es casi inevitable. Fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que todo está prácticamente cerrado. Hay que recordar que el mercado de fichajes en Estados Unidos se cierra el 26 de marzo, por lo que podría estar viviendo sus últimos días en el club.

Antoine Griezmann, durante un partido del Atlético en el Metropolitano / EUROPA PRESS

La 'culpa' la tienen varios factores. El primero, el acuerdo que tiene con el Atlético, que le permite decidir libremente sobre su futuro en el club; por lo tanto, puede marcharse cuando quiera. Después, el club de Florida tiene sus ‘discovery rights’ en la MLS, por lo que tiene prioridad en su llegada por delante de otros interesados como Los Angeles FC.

El 'factor' NBA

Finalmente, hay que tener en cuenta que el francés ya tiene 34 años, ocupa un rol diferente en la plantilla y siempre se ha mostrado abiertamente como un buen fan del deporte norteamericano, especialmente de la NBA. Poder estar cerca de la mejor liga del mundo de baloncesto no es un aliciente menor.

Si hace unos días parecía poco probable que el internacional galo se marchase a mitad de competición, ahora, según L'Equipe, es el escenario más probable, aunque la oferta de la MLS siga sobre la mesa en verano y lo más importante esté todavía en juego. Una incógnita que cada vez está más cerca de resolverse.