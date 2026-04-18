Dabiz Muñoz, sobre el estilo de vida de Marcos Llorente: "Probablemente estará a las siete de la mañana, sin camiseta, desayunando champán"

La gastronomía española no se podría entender sin la figura de Dabiz Muñoz, reconocido por ser uno de los cocineros más populares del país por la cocina vanguardista que realiza en el restaurante DiverXO. Alejado de los fogones, la pareja de Cristina Pedroche siempre ha mostrado su apoyo incondicional al Atlético de Madrid.

Por ello, 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, contactó con el chef de DiverXO para conocer su punto de vista sobre el rendimiento del equipo de Diego Simeone. En su intervención, aseguró que Marcos Llorente es "el mejor futbolista español actualmente".

El cocinero madrileño no dudó en decir de que se trata de un "p*** diosarro que va a llegar al Mundial siendo el futbolista español más en forma, junto a Lamine Yamal, quizás".

En la entrevista, la pareja de Pedroche estaba en una habitación con luz roja, algo que no pasó desapercibido para Juanma Castaño: "Veo que tienes luz roja. ¿Qué estás, en casa de Marcos Llorente?".

En ese instante, el dueño de DiverXO destapó que la lleva utilizando "desde hace muchos años, entre dos o tres años". "Es algo muy de Cristina. Yo, con el paso de los años lo empecé a hacer y me vino muy bien", reconoció.

Un estilo de vida que está ayudando a Marcos Llorente a sacar su máximo rendimiento: "Tan pronto está corriendo la banda 50 metros y le da un pase a Lookman para que marque gol y al día siguiente lo está celebrando con un champán Salon del 59, que es imposible de conseguir".

Marcos Llorente: "Los raros son los otros" / Archivo

Asimismo, aseguró, en tono irónico, que "probablemente estará a las 7 de la mañana, sin camiseta, desayunando champán. Me parece increíble".

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No dudó en decir en 'El Partidazo de COPE' que el mediocentro español está en un momento de su vida en el que ya le da "absolutamente igual" todo lo que digan sobre él.