Cuti Romero, la pieza que faltaba al 'Cholo' Simeone

Cristian 'el Cuti' Romero fue uno de los defensas más destacados en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, alcanzando la gran final del torneo con Argentina, aunque en dicho encuentro los problemas físicos le obligaron a abandonar el terreno de juego y la albiceleste sucumbió frente a España por un gol de Ferran Torres en la prórroga.

Así, su gran torneo mundialista, sumado al buen rendimiento mostrado en los últimos años, parecía dejar claro que la etapa del 'Cuti' Romero en el Tottenham Hotspur estaba próxima a finalizar. Y así ha sido. Si bien muchos clubes alrededor de Europa habían mostrado interés en hacerse con sus servicios, ha sido el Atlético de Madrid quién ha podido cerrar su incorporación, adelantándose en la carrera a todos los rivales.

Un central ganador y con experiencia

Con la llegada del central argentino, el 'Cholo' Simeone podrá contar con una pieza que refuerce una zaga defensiva que dejó mucho que desear la pasada campaña, en la que fue uno de los puntos más débiles de los colchoneros. Además, el defensa cuenta con una gran experiencia y sabe lo que es ganar títulos, ya que con la Selección de Argentina se ha proclamado bicampeón de América, campeón de la Finalíssima y campeón del mundo. Incluso, logró ganar la Europa League con el Tottenham, un club poco acostumbrado en los últimos tiempos a tocar metal.

Eso sí, en las dos últimas temporadas las lesiones le han alejado del campo, pudiendo disputar solamente 32 juegos en la 25/26 y 26 en la 24/25 con los Spurs, aunque cuando ha estado disponible su rendimiento ha seguido siendo el esperado. Ahora, de la mano del Atlético de Madrid buscará competir por títulos para seguir ampliando un palmarés espectacular, así como para lograr que el conjunto madrileño pueda volver a celebrar ser campeón más de un lustro después.

El Cuti Romero, ante Mbappé, en la final del Mundial de Qatar 2022 / Friedemann Vogel / EFE

De hecho, el Atleti ha realizado una gran apuesta por él tanto a nivel deportivo como económico, ya que el traspaso se ha cerrado por unos 35 millones de euros más cinco en variables. De esta manera, los del Metropolitano han adelantado en la carrera por su incorporación a Inter de Milán, conjunto que parecía tener cerca su fichaje hace escasas semanas, y FC Barcelona, pues los catalanes no parecen haber terminado de lanzarse a por él, al estar centrados en las carpetas de Rodri Hernández y en la del delantero centro.