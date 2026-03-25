El currículum millonario de Griezmann: el delantero de los 200 millones

Antoine Griezmann es presente, pero no futuro del Atlético de Madrid. El '7' anunció que esta será su última temporada como colchonero, poniendo así el cierre a su segunda etapa y a diez años rojiblancos, donde consiguió una Europa League, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. El palmarés del francés podría engrosarse de aquí hasta su marcha, con la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en el horizonte, y la Champions, donde se medirá en cuartos de final al Barcelona.

Después del Mundial 2026, que se disputará en tierras norteamericanas, Griezmann se instalará en Florida tras comprometerse con el Orlando City de la Major League Soccer para las dos próximas temporadas. El francés cumplirá el sueño de jugar en Estados Unidos, tras intentar el curso pasado una salida a Los Ángeles FC que finalmente no se acabó produciendo.

Las informaciones indican que la franquicia estadounidense abonará un traspaso por el 'Principito', aunque no ha trascendido una cifra que se supone simbólica debido al acuerdo entre el futbolista y el Atlético de Madrid para rescindir su relación contractual. En cuanto a su salario, el atacante galo percibiría una cifra que rondaría entre los 10 y los 17 millones de euros, dependiendo de los bonus conseguidos. Por ponerlo en perspectiva, Leo Messi cuenta con un salario garantizado de 20 'kilos' por temporada, que le convierte en el futbolista mejor pagado de la MLS.

Un historial millonario

El fichaje de Antoine Griezmann por el Orlando City será, muy probablemente, el último de su carrera en activo. A sus 35 años recién cumplidos, el 'Principito' ha movido mucho dinero en traspasos, desde su salida de la Real Sociedad a su regreso al Atlético de Madrid tras su paso efímero por el Barcelona.

Antoine Griezmann rompe su silencio / Europa Press

En julio de 2014, 'Grizi' abandonó la disciplina donostiarra con destino al Metropolitano. El Atlético de Madrid abonó a la Real 54 millones por un futbolista que había demostrado en Anoeta todo su potencial. Cinco años después, Griezmann finalizaba su primera etapa rojiblanca y ponía destino a Barcelona.

Decepción en Barcelona

En la época en la que se ataban los perros con longanizas en el Camp Nou, Josep Maria Bartomeu incorporó al francés por 120 'kilos' en una operación que acabaría siendo decepcionante y ruinosa para las arcas del club. El campeón mundial con Francia nunca se adaptó y su paso por Can Barça fue fugaz. Griezmann apenas duró dos temporadas y a la tercera acabó cedido en el Atleti, donde volvió a ser feliz. El club colchonero le repatrió a cambio de 22 millones de euros. Cien de ganancia en dos años. Impecable para unos, sonrojante para otros.