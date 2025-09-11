El CTA admite su error con el gol de Simeone: "El tanto no debió subir al marcador"

Ya es una realidad. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF estrenó este jueves un espacio audiovisual llamado ‘Tiempo de Revisión’ donde se analizaron distintas jugadas de cada jornada de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Liga F.

Las acciones analizadas fueron seleccionadas previamente por un Comité de Asesores que está formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera junto al exfutbolista Fernando Morientes.

Esta medida se ha tomado para "ayudar a la compresión arbitral por parte de jugadores, técnicos y aficionados con la transparencia y cercanía como hilo conductor de todas las acciones que emprende el CTA".

"El delantero que marca se encuentra en posición ilegal"

Entre las diferentes jugadas examinadas, se encuentra el gol de Giuliano Simeone en el campo del Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Primera División. En ese sentido, el CTA reconoce que "en el gol del Atlético de Madrid, el delantero que marca se encuentra en posición ilegal".

"La jugada es atípica: el portero del Alavés sale a tapar el primer disparo, hay dos rebotes y finalmente el balón termina en gol. El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador", añade.

Además, la RFEF apunta que el "sistema semiautomático de detección de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés, como si habilitara al delantero, cuando en realidad mantenía la posición ilegal".