Cruce de declaraciones entre Simeone y Oblak: "No estoy de acuerdo"

Todavía en caliente y con las pulsaciones a mil por hora, Jan Oblak respondió a las preguntas de 'DAZN' y no se dejó nada en el tintero. El esloveno no puso paños calientes a la derrota del Atlético de Madrid ante el Rayo, una goleada dolorosa que apea prácticamente a los rojiblancos de la batalla por el título liguero, ahora ya a dieciséis puntos.

Después de humillar al Barcelona en la Copa del Rey, el Atleti firmó uno de los peores partidos de la temporada y otra vez a domicilio, la asignatura pendiente este año. Oblak admitió que el equipo "mereció perder" en Butarque y reconoció que las opciones ligueras prácticamente se han esfumado. "La sensación es de que la liga se ha tirado. No podemos perder partidos de esta forma. Si jugamos así es difícil competir. Los partidos no se eligen, hay que disputarlos al máximo y no lo estamos haciendo así. Hay que dar la cara siempre y hoy no lo hemos hecho", apuntaba el jugador esloveno.

Giménez, crítico

Tampoco José María Giménez, una de las voces autorizadas de la plantilla, reparó en la autocrítica: "Cuando te piensas que con la camiseta del Atlético vas a ganar... Ellos nos superaron en intensidad, en los duelos. Ni el otro día contra el Barça éramos los mejores ni hoy somos los peores", apuntó el uruguayo.

El central, sin embargo, reconoció que la Copa del Rey es una motivación para ellos esta campaña, donde las opciones ligueras se han complicado al extremo y con todavía mucha Champions que recorrer: "La Copa del Rey es un estímulo. El poder jugar otra final es motivante. Somos el Atlético de Madrid, tenemos una gran plantilla. Hoy hicimos nueve cambios y los nueve que jugamos lo podemos hacer en cualquier momento. Está claro que dando el 99% no nos llega, por lo que tenemos que dar siempre el cien por cien".

Iñigo y Simeone se saludan antes del Rayo-Atlético disputado en Butarque / EFE

Simeone no sale del guión

Preguntado por las declaraciones de Jan Oblak, Simeone contradijo a su pupilo y apuntó que no compartía "sus palabras". "No tengo nada a reprochar a mis jugadores. No hicimos un buen partido y el rival fue mejor. Sólo queda felicitarlo y empezar a pensar en el duelo del miércoles -Champions ante el Brujas-. Nuestro objetivo es jugar cada partido como si fuese el último", concluyó el Cholo al ser cuestionado por si el Atlético se había despedido del título de liga.