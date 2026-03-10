El Atlético descompone al Tottenham en el Metropolitano

Que el Tottenham finalizase cuarto en la fase liga de la Champions prueba que el formato cobra sentido en las eliminatorias. Todo lo demás es un aperitivo para noches como la que vivió el Atlético contra un rival al que masacró en el primer acto. Un 5-2 bajo la batuta de Griezmann y el doblete de Griezmann. Tan grande como el dolor que produjo ver al portero Kinsky irse a los vestuarios en el 17 tras una noche de pesadilla.

El drama de Kinsky

Simeone recuperó su dupla de gala en ataque, con Griezmann y Julián. Lookman le gano la partida a Baena, aunque fue Igor Tudor el que tuvo que dar explicaciones sobre la titularidad de Antonín Kinsky. El checo no olvidará su debut en Champions. Apenas llevaba tres partidos esta temporada y al cuarto salió llorando después de cometer varios errores graves que llevaron a su cambio en el minuto 17.

Una imagen dramática que refleja el estado de un Tottenham condenado a luchar por no descender. Tal fue el ímpetu con el que salió el Atlético, que en 22 minutos vencía por 4-0. Otra primera parte eléctrica, como la que firmó frente al Barça en la ida de la Copa y que resultaría decisiva para volver a un final tras 13 años.

Kinsky resbaló en el 1-0. El meta se hizo un lío y el balón terminó en poder de Julián Álvarez, que se la cedió a Llorente para que, en función de centrocampista, desatase el primer trueno de la tormenta en el minuto 6. Apenas ocho después Griezmann aprovechó otro error garrafal, esta vez de Van de Ven.

Al revés que el malogrado Kinsky, que en otra desafortunada decisión le dio el balón a Julián Álvarez para que marcase el tercero que obligó a Tudor a sustituirle. Una situación surrealista pavorosa que llevó al joven meta del Tottenham a escapar de la escena del crimen entre lágrimas.

La varita de Griezmann

Vicario salió para contener en vendaval y lo primero que tuvo que hacer es una intervención milagrosa para evitar un autogol de Danso. Un vano intento para evitar el cuarto, obra de Le Normand, la gran novedad de Simeone, al que el reloj de Serdar Gozubuyuk le dio la razón. El Atlético calcaba el camino de la Copa.

Pero al contrario que en ese duelo, Pedro Porro sí logró dar una mínima réplica. El español culminó una gran acción de Richarlison. Una efímera muestra de orgullo que enloqueció a Simeone, quien no consistió una desconexión. Lo hizo consciente de que tras la primera viene la segunda. Palo de Cuti Romero.

El Atlético se fue momentáneamente de un partido que tenía resuelto hasta que Van de Ven se llevó por delante a Hancko en una acción que encendió al banquillo rojiblanco. El 4-1 al descanso fue el reflejo de un temporal que se llevó por delante el castillo de errores del Tottenham.

Noticias relacionadas

En uno de esos puntos de inflexión que toda eliminatoria tiene, Oblak sacó una mano prodigiosa a Richarlison. Del 4-2 al 5-1 tras un toque maravilloso de Griezmann. Como si de un quaterback se tratase, rompió entre líneas para que Julián Álvarez culminase su exhibición. Volvió Barrios y el Tottenham se guardó una bala para la vuelta tras un error del meta rojiblanco que aprovechó Solanke antes de un brutal choque entre el Cuti Romero y Palhinha. Buen reflejo de la noche.