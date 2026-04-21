¿Críticas? Simeone da la cara por Julián Álvarez: "Hizo un partidazo"

Diego Pablo Simeone ha tenido algo menos de 72 horas para digerir la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El calendario del fútbol moderno no da ningún tipo de tregua, abarrotado hasta la saciedad de los propios amantes del deporte. La parte positiva de esta saturación de encuentros es que permite pasar página con facilidad, y en esas se encuentran los colchoneros.

Sin opciones en LaLiga, pero vivitos y coleando en la Champions donde disputarán las semifinales frente al Arsenal, los esfuerzos del Atleti regresan a la competición doméstica, prioritaria para el Cholo para recuperar el espíritu competitivo de cara al torneo europeo.

"Tenemos que volver a empezar. Centrarnos en el partido de mañana, poner toda la energía en hacer las cosas bien. Saber competir ante el Elche y el Athletic. Para llegar de la mejor manera al Arsenal, hay que estar bien mañana", dijo el argentino.

Esperanza para el Arsenal

Simeone repasó el estado de la enfermería del Atlético de Madrid, y las opciones de Sørloth y Lookman de llegar al mencionado encuentro de Londres. "Veremos cómo se recuperan. Esperemos que estén mejor para el sábado. Giménez no llega y Hancko está evolucionando bien. Aún no tengo decidida la alineación, aunque obviamente tengo una idea. Oblak está mejor y Pablo Barrios está creciendo en cada entrenamiento", espetó el técnico colchonero.

Simeone, en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press

En cuanto a si el equipo puede sufrir un bajón como el que vivió la temporada pasada, el Cholo fue claro: "Estamos mejor que el año anterior. Si no recuerdo mal, caímos en octavos de Champions y en semifinales de Copa. Este año estamos en semifinales y perdimos la final. Tenemos que aceptar la derrota y seguir haciendo nuestro camino".

Defensa de Julián

Julián Álvarez ha sido objeto de críticas en las últimas horas por su actuación ante la Real Sociedad. El delantero anotó un gol, un golazo, pero falló el segundo penalti de la tanda y pasó desapercibido durante muchas fases del encuentro. Simeone respondió lacónicamente, respaldando a su futbolista en todo momento: "Jugó un partidazo".

Simeone reiteró su agradecimiento a la afición y su apoyo incondicional durante todo el fin de semana copero: "Estuvieron increíbles antes, durante y después del partido".