El críptico recado de Simeone a Mateu Alemany con los fichajes: "Bien, todo muy bien"

Contrariado y cabizbajo, Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid perdieron una excelente oportunidad de comprimir la parte alta y meter presión al Barcelona. Al argentino se le vio cariacontecido en el banquillo del Ciutat de València, intentando buscar soluciones en el banquillo para voltear un partido que se atascó tras la lesión de Alexander Sørloth. El noruego impactó con su cabeza con Matías Moreno en un lance del encuentro y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para ser observado.

Oblak tranquilizó con Sørloth

El Cholo, precisamente, habló sobre el estado del escandinavo y no quiso entrar en valoraciones hasta que los servicios médicos emitan el parte. Oblak sí que dio un poco más de información al respecto y reconoció que el delantero "está bien" y que en un principio se asustaron porque "tenía una herida muy grande" en la cabeza.

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth se retira lesionado durante el encuentro entre Levante y el Atlético / Biel Aliño / EFE

En cuanto al mercado invernal de fichajes, donde los rojiblancos han debilitado su plantilla con las salida de Gallagher y Raspadori, Simeone fue escueto: "Bien, todo muy bien", respondió a los micrófonos de 'DAZN' sobre la escasez de efectivos.

Algún detalle más ofreció en la rueda de prensa posterior, donde reconoció que se está "trabajando con mucha energía". "Quedan dos días, es mucho y pueden pasar un montón de cosas", espetó el argentino. Lo cierto es que el técnico mandó un mensaje a navegantes durante el partido, cuando hizo debutar al joven Jano Monserrate ante la falta de efectivos.

Mateu echa agua al vino

El director de fútbol del Atlético de Madrid compareció en la previa del duelo frente al Levante para actualizar el estado del mercado invernal. El balear reconoció que se está buscando un determinado perfil, pero que no se volverán locos buscando parches. "Nuestro trabajo es hacer lo posible para tener una mejor plantilla, que es lo que queremos todos. Todos empujamos hacia el mismo lado. Hay que evitar traer jugadores que no vengan a aportar cosas importantes", indicó Mateu Alemany.