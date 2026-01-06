La convocatoria del Atlético de Madrid para la Supercopa de España

El Atlético de Madrid necesita cambiar de chip tras empatar contra la Real Sociedad en el último partido de LaLiga EA Sports. Con este tropiezo, el equipo de Cholo Simeone pierde terreno frente a Barça y Real Madrid, que se distancian en la cabeza de la clasificación en la lucha por el título liguero. Cuartos con 38 puntos, el trofeo de Liga se aleja con el paso de las jornadas.

Ya olvidado, o al menos superado, el traspié en Anoeta, el equipo rojiblanco se enfrenta a un desafío muy exigente: las semifinales de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid se medirá este jueves al Real Madrid en un derbi madrileño cargado de intensidad y necesidad.

En la memoria permanece el derbi de Liga del pasado septiembre, cuando el equipo colchonero le endosó una manita al Real Madrid en un partido lleno de emociones y alternativas. El equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone buscará repetir aquella gesta, ganarse el billete para la final de la Supercopa y luchar por un nuevo título.

Para doblegar a su máximo rival, el Atlético necesita que todos sus jugadores ofrezcan su mejor versión, pero la atención se centra en Julián Álvarez, que atraviesa un bache de forma preocupante. La 'Araña' no marca en LaLiga desde el 1 de noviembre y su escasa participación en el juego ofensivo del equipo genera inquietud de cara al crucial derbi.

La convocatoria del Atlético de Madrid

Estos son los jugadores convocados por el 'Cholo' Simeone para el duelo contra el Real Madrid:

Sorprende la entrada de Pablo Barrios, que tuvo que ser sustituido en el descanso del duelo contra la Real Sociedad por molestias. Veremos si podrá disputar las semifinales contra el Real Madrid o viaja para poder disputar una hipotética final. En cambio, el técnico argentino no contará con Lenglet y Nico González, los dos lesionados todavía.