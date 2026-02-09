El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: "Se nos exige nivel y esto no ayuda"

Arranca una semana de alta tensión en el fútbol español con la disputa de las semifinales de la Copa del Rey. El derbi vasco Athletic-Real Sociedad servirá como aperitivo de un duelo de altos vuelos en el Metropolitano, en la ida de la eliminatoria copera entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Sin embargo, un condicionante que podría afectar a ambos equipos ha aparecido en escena en las últimas horas.

Se trata de un contratiempo que podría ser perjudicial para el estilo de juego del conjunto de Hansi Flick, acostumbrado a circular el balón rápidamente y eficaz en las transiciones gracias a la velocidad de los Lamine Yamal, Rashford, Raphinha y compañía. Pero no solo el cuadro azulgrana se verá condicionado, también un Atlético de Madrid que demostró el pasado jueves en La Cartuja ser capaz de desplegar un fútbol vistoso.

Los rojiblancos golearon al Real Betis a domicilio en su mejor partido de la temporada. Una de las claves, en palabras del propio Antoine Griezmann, fue el estado del terreno de juego del feudo andaluz. No en vano el francés lo definió como "el mejor campo de España".

El ex del Barça aprovechó una pregunta sobre el gran partido completado por su equipo ante el Betis para mandar un mensaje a su propio club: "Igual ha sido por el campo, yo creo que este (La Cartuja) es el mejor campo de España. El nuestro no ayuda mucho y nos complica". "Somos un equipo que intenta jugar. Nos hemos movido mucho, hemos participado sin balón y eso ayuda mucho al que lo tiene", añadió el futbolista francés el pasado jueves.

Más leña al fuego

En ese sentido, el estado del césped de los campos de LaLiga EA Sports ha sido uno de los temas más comentados este fin de semana. El Rayo Vallecano - Real Oviedo tuvo que ser suspendido el sábado por el mal estado del 'verde' del estadio de Vallecas.

Y tan solo 24 horas después, tras el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Betis (0-1) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, fue el capitán colchonero, Koke Resurección, quien se quejó del estado del césped en su propio feudo, un discurso que no llegó por casualidad, sino que sirvió para suscribir las palabras de su compañero Griezmann tres días antes.

El Atlético de Madrid cayó en el Metropolitano frente al Real Betis, mismo rival al que goleó días antes. Una de las claves de la derrota, según Koke, fue la imposibilidad de jugar al primer toque. "La verdad que no está bien (el césped). Nos resbalamos, se levanta. Un equipo como el Atlético necesita que el campo este bien para jugar. Se nos exige nivel, pero el Atlético de Madrid necesita un campo de nivel para jugar, un césped de nivel. El campo no ayuda. No podemos ir al primer toque", dijo ante los micrófonos de Movistar.

No se quedó ahí el capitán del Atlético, que insistió en que su equipo no pudo "ser preciso" porque "cuando los equipos se encierran así es más difícil y tampoco podíamos jugar al primer toque porque, como habéis visto, el campo no nos ayuda mucho". "Nos duele. Tenemos que seguir mejorando y el jueves, a por más. Queríamos estar arriba en la Liga y esto nos aleja. Pero bueno, es fútbol", concluyó Koke.

"Toda la vida se jugó en canchas buenas, regulares..."

Quien no pone excusas es el Cholo Simeone, ajeno a las palabras de sus futbolistas y enfocado ya en trabajar de cara a las semifinales frente al FC Barcelona. Preguntado por las declaraciones de Koke, el técnico argentino rechazó el argumento del campo para explicar la derrota del equipo, que se aleja de sus posibilidades de luchar por LaLiga, a 13 puntos del FC Barcelona, actual líder.

Simeone dando indicaciones en el duelo de Copa contra el Betis / EFE

“No soy futbolista, ellos están jugando y son los que interpretan posiblemente mejor eso del estado del césped, pero toda la vida se jugó en canchas normales, buenas, regulares… No fue un partido que no ganamos por el estado del campo”, zanjó el técnico.

Con tan solo cuatro días de margen entre el encuentro del domingo y las 'semis' del próximo jueves, todo hace indicar que el estado del terreno de juego del Metropolitano no mejorará demasiado para acoger el Atlético-Barça, un condicionante a tener en cuenta tanto por Hansi Flick como por el propio Diego Simeone.