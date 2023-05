El colista tira de orgullo para golpear al Atlético

Inesperada derrota de un cuadro rojiblanco superado de principio a fin por un Elche muy serio Los de Simeone apenas tuvieron profundidad y, cuando llegaron a la portería rival, se toparon con un inspirado Edgar Badia

Desde la temporada 1984-85 el Elche no ganaba al Atlético de Madrid en Primera división, y la nefasta racha se rompió en el peor momento para el cuadro rojiblanco. Los colchoneros se vieron superados en todas las facetas por un equipo que tiró de casta para, contra todo pronóstico, derrotar al tercer clasificado de LaLiga en el que sin duda fue uno de los mejores encuentros del equipo ilicitano en lo que llevamos de campeonato.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander ELC 1 ________________ 0 ATL ALINEACIONES Elche Edgar Badia; Palacios, Bigas (Magallán, 83'), Clerc, L. Blanco (Pere Milla, 67'); Morente, Gumbau, John C., Fidel (Guti, 83'); Nteka (Josan, 67') y Boyé (Ponce, 90') Atlético Grbic; Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Hermoso (Reguilon, 61'), Carrasco; De Paul (Pablo Barrios, 61'), Koke (Carlos Martín, 81'), Lemar (Correa, 54'); Griezmann y Morata Goles 1-0 M. 41 Fidel; Árbitro Muñiz Fernández (asturiano). T.A.: Fidel (30'), Lautaro Blanco (36') Incidencias Martínez Valero. 22.174 espectadores

El conjunto madrileño apenas generó peligro real en el área del Elche, que estaba muy bien vigilada por un Edgar Badia imperial. Los locales defendieron con orden y atacaron de manera inteligente, llevándose un triunfo más que merecido

Se marchó por encima en el marcador al descanso un Elche que tiró de orgullo para plantar cara al Atlético. Los rojiblancos gozaron de buenas ocasiones en los primeros minutos, como un cabezazo de Morata en el 6’ que rechazó Edgar Badía con una gran estirada, o un centro de Nahuel Molina que se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador.

Pero, pese a los acercamientos visitantes, eran los franjiverdes los que llevaban el timón del duelo, con aproximaciones al área de Grbic aunque sin ocasiones claras. Hasta que, en la recta final de la primera mitad, un saque de banda de Lautaro Blanco fue mal rechazo por el meta rojiblanco, algo que aprovechó Fidel para estrenar el electrónico. Gumbau pudo aumentar la ventaja, pero su tiro no encontró portería.

Tuvo más presencia en campo contrario el Atlético en la segunda mitad, pero fue insuficiente. Los de Simeone no acababan de carburar y solo en acciones puntuales ponían de veras en ciertos apuros al Elche. Y, cuando ello pasaba, Edgar Badía aparecia para salvar a los suyos.

Como en un balón interior de Griezmann hacia Correa, en el que el meta local achicó al argentino hasta quedarse con el balón. Tampoco pudo con él Morata, que se topó con la salida del arquero en su disparo. Los cambios no dieron el resultado esperado a los colchoneros.

Controlaba el juego el cuadro rojiblanco, mientras que el Elche intentaba aprovechar los contrataques. La entrada de Josan dio profundidad a los de Sebastián Becaccece y gracias a él estuvo muy cerca el segundo, pero su centro lo remató Pere Milla en el segundo palo algo desviado.

Quemó las naves el Cholo dando entrada al delantero del filial Carlos Martín, pero el que estuvo cerca del gol fue Boye con un disparo cruzado que no encontró puerta por poco. Morata respondió con un testarazo picado a centro de Nahuel Molina, pero su remate no encontró portería. Como todo el Atlético, que no se encontró quizás en el peor momento y acabó cediendo una inesperada derrota.