La cita familiar que Griezmann sacrifica por enfrentarse al Barça en Champions

Para Antoine Griezmann y su esposa, Erika Choperena, el 8 de abril dejó de ser una fecha cualquiera hace ya una década.

Ese día de 2016 nació su primera hija, Mía, un acontecimiento que transformó la vida de la pareja y que, sin saberlo entonces, inauguró una tradición familiar irrepetible.

Tres años más tarde, en 2019, llegó al mundo Amaro, el segundo hijo del matrimonio, también un 8 de abril. La sorpresa fue mayúscula: dos nacimientos en la misma fecha, separados por tres años, ya convertían el día en un símbolo íntimo para la familia.

Pero la historia no terminó ahí. En 2021, la pareja volvió a vivir un 8 de abril inolvidable con el nacimiento de Alba, su tercera hija, completando así una coincidencia que pocos podrían imaginar. Tres hijos, tres nacimientos, un solo día marcado en el calendario.

El significado emocional de una fecha que ya es tradición

A lo largo de los años, Erika Choperena ha compartido en redes sociales mensajes llenos de emoción recordando cómo cada uno de sus hijos llegó al mundo en la misma jornada.

Tras el nacimiento de Alba, la madre escribió que el 8 de abril era "definitivamente nuestra fecha", subrayando la fuerza simbólica que había adquirido para la familia.

La coincidencia ha generado incluso comentarios entre aficionados y seguidores del futbolista, que han bromeado sobre la singularidad de este triple cumpleaños compartido.

Pero para la pareja, más allá de la anécdota, el día se ha convertido en un recordatorio anual de crecimiento, unión y celebración familiar.

Un 8 de abril que coincide con un reto deportivo de alto nivel

Este año, la fecha llega en un contexto especialmente intenso para Griezmann.

El delantero francés disputa la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Barça en el Camp Nou, un duelo de máxima exigencia que concentra la atención del mundo del fútbol.

Mientras el jugador se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada, la familia vive de nuevo su jornada más simbólica. La coincidencia entre un reto profesional de primer nivel y un día tan significativo en lo personal añade un matiz especial a esta edición del 8 de abril.

Un día que une a tres hermanos y define a una familia

Año tras año, el 8 de abril se reafirma como la fecha más especial para los Griezmann, un día que une a tres hermanos nacidos en momentos distintos pero bajo el mismo número del calendario.

Una tradición inesperada que ha marcado la historia familiar y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un sello único de la pareja.