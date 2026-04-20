Los cinco nombres que pueden dejar el Atlético

La derrota en La Cartuja escoció en la parroquia rojiblanca. Los futbolistas no pudieron contener las lágrimas tras el penalti decisivo que transformó Pablo Marín y un visiblemente tocado Diego Pablo Simeone aseguró en rueda de prensa que "la afición necesita ganar, no mensajes". El Atlético de Madrid se llevó un jarro de agua fría con el gol de Barrene a los 14 segundos y fue de menos a más en una final tuvo que decidirse en una agónica tanda de penaltis.

"No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy, mucho. Necesitábamos ganar, no pudimos ganar", lamentó el preparador argentino. Piense o no en la eliminatoria ante el conjunto 'Gunner', la realidad es que la Champions se ha convertido en su última bala para evitar otro año en blanco: sería el quinto consecutivo.

Decepción

El último trofeo que sumó el Atleti a sus vitrinas fue la Liga 2020/21. Para que se hagan a la idea de lo mucho que ha llovido desde entonces, en aquella plantilla figuraban futbolistas como Luis Suárez, Savic, Vrsaljko, Carrasco, Diego Costa o Joao Félix. Hoy, de aquel grupo, solo permanecen cuatro: Koke, Marcos Llorente, Giménez y Oblak.

Más datos para dimensionar la sequía: el Cholo, que acumula 10 títulos como entrenador colchonero, perdió su quinta final de las once que disputó al frente del equipo. La última que conquistó fue la Supercopa de Europa 2018/19 ante el Real Madrid (2-4). Quizá el más llamativo - y preocupante a partes iguales - sea este: solo ha ganado un título importante (LaLiga 20/21) en los últimos 11 años.

Final de Copa del Rey: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El paso de las temporadas también trajo una profunda renovación en la plantilla, con salidas de peso y una transición que aún no termina de consolidarse. Además, Simeone, cuya figura ha sido cuestionada en distintas ocasiones durante el curso, vive uno de los momentos más delicados desde su llegada.

"Una derrota histórica"

En ello incidió precisamente Roberto Gómez en 'La Tribu' de 'Radio MARCA': "La derrota del Atlético de Madrid es una derrota histórica. Simeone está en las horas más bajas desde que llegó al Atlético de Madrid, cuestionado por todo el mundo, por la alineación y los cambios".

Uno de los movimientos más comentados fue la sustitución de Lookman, que dejó su sitio a Sorloth. El nigeriano es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla, pero el técnico argentino justificó la decisión al considerar que, con el noruego como referencia, “podíamos generar más situaciones de gol”, además de que Julián y Bena “podían asumir el rol que estaba desempeñando Lookman”.

Lookman, en la final de la Copa del Rey / EFE

La Araña firmó un tramo final que rozó el sobresaliente, aunque su actuación quedó ligeramente empañada por el penalti fallado. Sea como fuere, la dolorosa y decepcionante derrota pone el foco en otro aspecto importante: las salidas.

¿Fin de ciclo?

La dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany se enfrenta a un verano que se prevé agitado, con decisiones de peso en varias líneas. Hay futbolistas que han perdido protagonismo en el equipo, como es el caso de José María Giménez, y otros cuyo ciclo en el Atlético parece haber llegado a su fin. Es el caso de Antoine Griezmann, que pondrá rumbo al Orlando City a final de curso.

Koke, con la medalla de subcampeón / Jose Manuel Vidal

También se 'mojó' Roberto Gómez sobre la confección de la plantilla 26/27, dejando claro que nadie está a salvo: "Hay cinco personas del Atlético de Madrid que van a decidir el futuro: Oblak va a decidir si quiere seguir, Giménez y Koke también; Griezmann ya ha decidido... y el quinto es Simeone".

Tanto Oblak como Giménez están atados hasta 2028, pero la irrupción de Pubill relegó al charrúa a un segundo plano. Está por ver si el club contempla su salida. Por otro lado, el capitán acaba contrato el 30 de junio y evitó pronunciarse sobre su futuro en la previa del partido de vuelta de Champions ante el Barça: "Mañana tengo decidido dar todo lo que tengo. No es el momento para hablar de mi futuro".

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Tras el pitido final, la imagen fue elocuente: desolado sobre el césped de La Cartuja, roto, incapaz de contener las lágrimas. Una escena que refleja a la perfección el golpe anímico de un equipo que se aferra a la Champions.