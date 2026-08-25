Christophe Dugarry, ex del Barça, contundente con Julián Álvarez: "El jugador y su entorno son unos imbéciles"

El 'caso Julián Álvarez' tiene muchos puntos de vista... y también opiniones. Mientras unos piensan que la culpa de la encrucijada es del Atlético de Madrid por no dejar salir al jugador y ponerle la afición en contra, otros culpan al futbolista por sus declaraciones públicas afirmando que quiere irse del club. En todo caso, parece que el 'affair' no tiene una solución fácil y, mientras Julián Álvarez quiere ir al FC Barcelona y el club culé quiere comprarlo, el Atlético de Madrid se ha cerrado en banda a dejerlo salir a un club rival de LaLiga EA Sports.

En este sentido, hay muchos personajes alrededor del fútbol los que han querido dar su opinión. Uno de los más contundentes ha sido Christophe Dugarry, exjugador del FC Barcelona, entre otros, y campeón del mundo con Francia. “¡El jugador y su entorno son unos imbéciles! ¡Se ha puesto una bala de cañón en el tobillo! ¡Qué enorme estupidez!“, dijo Dugarry en el programa 'Rothen s'enflamme' de 'RMC'.

"¿Pero cómo haces para decir 'me quiero ir del club' así? ¿Pero es estúpido o qué? La mejor manera de irse no es haciendo eso. Cállate, hazte el modesto, sé inteligente en tu comunicación. Tu entorno, tus comunicadores, tu agente... En fin, toda la gente que te rodea. ¿No viste lo que pasó con Griezmann? ¿No conoces a tus directivos, a tus aficionados? ¿Qué significa esta manera de actuar y de hablar?", reflexionó de manera contundente.

En su intervención, el futbolista que también pasó por equipos como el Girondins de Burdeos, el Olympique de Marsella, al AC Milan, el Birmingham o el Al-Rayyan saudí, afirmó que, llegado a este punto lo mejor es "que un jugador que dice que se quiere ir, lo mejor es dejarlo ir. Porque después eso genera más problemas que otra cosa".

"También estoy a favor de la idea de que debe haber respeto, de un lado y del otro. Y desde el momento en el que tienes a un jugador que comenta así públicamente diciendo: 'mira, me quiero ir al Barça y básicamente ustedes me importan una mierda', lo siento, pero el contrato ya no se ha respetado. Porque eso forma parte también del contrato que se tiene que respetar. Tanto de un lado como del otro", añadía.

Dugarry durante su etapa en el Barça / JORDI CORTINA

Además, aseguró: "La priemra de las cosas que tienes que hacer cuando quieres intentar llegar a un acuerdo no es escupir sobre tus aficionados y sobre tu club. Y la manera en la que lo haces... Lo siento pero estás equivocado y el boomerang te vuelve a la cara. Ahora se ha metido un tiro en el pie y va a ser difícil que las cosas vuelvan a su sitio".

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Finalmente, Dugarry afirmó que cree que Julián tiene "el potencial y el talento para darle la vuelta. ¡Pero qué enorme estupidez hablar públicamente así diciendo que el Barça era tu sueño! Incluso si es verdad, ¡cállate! En fin, eso es lo que tengo que decir sobre la estupidez del clan de este jugador".