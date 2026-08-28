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ATLÉTICO DE MADRID

El 'Cholo' Simeone, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Sevilla y Atlético

El entrenador argentino comparece ante los medios antes del encuentro de este sábado a las 21:30 horas, en el que está prácticamente descartada la presencia de Julián Álvarez tras tres entrenamientos ausente

Simeone, en la rueda de prensa posterior al Atlético-Villarreal

Simeone, en la rueda de prensa posterior al Atlético-Villarreal / Atlético de Madrid

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Mario Roldán

Mario Roldán

El Atlético de Madrid visita el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado a las 21:30 horas para medirse al Sevilla, en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. El 'Cholo' Simeone comparece antes los medios para analizar un partido en el que no estará presente Julián Álvarez, que tampoco se ha ejercitado este viernes por tercer día consecutivo. Puedes seguir la rueda de prensa en directo a través de SPORT.es.

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