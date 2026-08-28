En directo
ATLÉTICO DE MADRID
El 'Cholo' Simeone, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Sevilla y Atlético
El entrenador argentino comparece ante los medios antes del encuentro de este sábado a las 21:30 horas, en el que está prácticamente descartada la presencia de Julián Álvarez tras tres entrenamientos ausente
El Atlético de Madrid visita el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado a las 21:30 horas para medirse al Sevilla, en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. El 'Cholo' Simeone comparece antes los medios para analizar un partido en el que no estará presente Julián Álvarez, que tampoco se ha ejercitado este viernes por tercer día consecutivo. Puedes seguir la rueda de prensa en directo a través de SPORT.es.
Simeone afronta un partido especial, pues fue jugador del Sevilla entre 1992 y 1994.
Una hora después de la hora prevista y el 'Cholo' sigue sin aparecer...
El Sevilla, por su parte, no tiene lesionados, aunque Luis García Plaza no cuenta con los transferibles Alfon, Cardoso y Marcao, mientras que Oso ultima su salida al Estrasburgo por 10 millones de euros.
Más allá de Julián, Simeone tampoco podrá contar con Sorloth, lesionado, ni Robin Le Normand, sancionado tras ver la tarjeta roja directa contra el Villarreal.
Seguimos esperando la presencia de Diego Pablo Simeone...
El Barça no se quedó callado con las declaraciones de Gil Marín. Rafa Yuste contestó de inmediato a las acusaciones del CEO del Atlético: "Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones, que faltan a la educación y al respeto. Todo el club, el director deportivo y el técnico traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan y no las comparto".
Simeone no se ha dejado ver todavía por la sala de prensa. El entrenador comparecerá ante los medios en unos instantes, después del entrenamiento de este viernes, que ha tenido lugar a las 10 horas.
Gil Marín, tras el sorteo de la Champions, volvió a cargar duramente contra el FC Barcelona por el 'caso Julián': "Nos indigna aún más, porque nos repugna la falsedad, la falta de ética y de profesionalidad del Barça".
El Atlético de Madrid conoció este pasado jueves sus rivales para la Champions, cuya final se disputa en el Metropolitano. Los rojiblancos se medirán en casa a Bayern de Múnich, Manchester United, Fenerbahce y Viking. Por otro lado, viajarán a los estadios de Liverpool, PSV, Bodo Glimt y Stuttgart.
El Atlético de Madrid viaja al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla este sábado a las 21:30 horas. Los andaluces van colíderes, tras dos victorias en dos partidos, mientras que los colchoneros suman cuatro puntos.
- Barcelona - Athletic: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- El sorteo de la Champions League: rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal y todos los cruces de la fase liga
- Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola
- Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: 'Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica
- El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: 'Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”
- El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle
- FC Barcelona - Athletic Club: Rodri abre el telón en el Camp Nou