El 'Cholo' Simeone, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Sevilla y Atlético

El Barça no se quedó callado con las declaraciones de Gil Marín. Rafa Yuste contestó de inmediato a las acusaciones del CEO del Atlético: "Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones, que faltan a la educación y al respeto. Todo el club, el director deportivo y el técnico traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan y no las comparto".