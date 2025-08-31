De la chequera al chasco: el Atleti de Simeone, hundido en tres jornadas

“Lo vamos a hacer mejor de lo que lo estamos haciendo”, sentenció Diego Pablo Simeone tras encadenar su tercer tropiezo en este arranque de temporada. Y razón no le falta: empeorar lo visto hasta ahora sería casi un reto.

El Atlético de Madrid ha jugado tres jornadas de Liga y en todas ha decepcionado. Dos puntos de nueve posibles, el peor inicio desde que el argentino aterrizó en el banquillo rojiblanco en diciembre de 2011 para relevar a Gregorio Manzano. Para encontrar una derrota en la primera jornada hay que retroceder hasta la 2009-10, con Abel Resino al mando y un 3-0 encajado en La Rosaleda. Y si añadimos la rápida eliminación en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, la fotografía rojiblanca comienza a inquietar. Más aún cuando este verano se han gastado 247 millones de euros en fichajes que, de nuevo, volvieron a ilusionar a la parroquia colchonera.

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Deportivo Alavés y Atlético de Madrid en el estadio de Mendizorroza / ADRIÁN RUIZ HIERRO / EFE

El estreno fue una derrota frente al Espanyol. Después, vinieron los empates ante Elche y Alavés. Un recién ascendido y dos equipos que han peleado por la permanencia en los últimos cursos han terminado por retratar al que, sobre el papel, es el club que mejor se ha reforzado en Primera División. "Hay que entender que hemos encajado cuatro goles y llevamos dos puntos", explicaba el técnico argentino tras caer en Mendizorroza.

827 millones gastados desde la temporada 2019-2020

La alegría por las llegadas de Baena, Almada, Cardoso, Hancko, Raspadori o Ruggeri -por citar a algunos- se ha transformado en miedo a terminar en blanco otra temporada más. Y ya van demasiados años así: desde 2019, 872 millones de euros invertidos para conquistar un único título, la Liga 2020-21. Desde entonces, millones y millones gastados para seguir mirando de lejos a Real Madrid y Barça, sin consolidar un proyecto que se ha quedado atrapado en un bucle de promesas incumplidas.

Gasto en fichajes del Atlético de Madrid en las últimas siete temporadas 2019-20: 247 millones de euros

2020-21: 92 millones de euros

2021-22: 85 millones de euros

2022-23: 29 millones de euros

2023-24: 56 millones de euros

2024-25: 188 millones de euros

2025-26: 175 millones de euros*

De nuevo, en el Metropolitano se ha hecho un mercado ambicioso, confeccionando una plantilla más profunda que nunca y, sin embargo, el equipo de Simeone es plano, está atascado y ofrece mucho menos de lo esperado. Si el propio 'Cholo' dice que lo van a hacer mejor, quizá la pregunta adecuada sea: ¿podría hacerlo peor?

Mal en ataque y mal en defensa

El técnico argentino ha identificado los problemas como cualquier aficionado rojiblanco: falta tensión en defensa y colmillo en ataque. Pero esto es el abecé del fútbol: frenar a tu rival, golpear más fuerte que él y saber aprovechar los momentos. Y el Atleti no está haciendo nada de eso bien. Se adelanta en los encuentros, pero termina cediendo ante equipos con muchas menos armas… y con presupuestos infinitamente más modestos.

Diego Pablo 'Cholo' Simeone head coach of Atletico de Madrid talks to the players of Atletico de Madrid during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorrotza on August 30, 2025, in Vitoria, Spain. AFP7 30/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Simeone, en más de una ocasión, se ha escudado en el presupuesto para explicar por qué su Atleti levanta menos títulos que Real Madrid o Barça. Pero el dinero no lo explica todo. El Sevilla, sin ir más lejos, ha reinado en la Europa League con un presupuesto mucho más ajustado. Y con rivales como Espanyol, Elche o Alavés, el argumento ni aplica. Según Transfermarkt, sus plantillas están valoradas en 95,4, 68,4 y 50,25 millones de euros, respectivamente. La del Atlético, en cambio, alcanza los 603,8 millones. La diferencia es abismal, pero en el campo no se notó.

Lo bueno para los colchoneros es que la temporada no ha hecho más que empezar y todavía queda tiempo para darle la vuelta a la tortilla. Pero es complicado no mirar hacia el banquillo. El parón de selecciones puede venir hasta bien: tiempo para respirar y pensar. La reanudación no será precisamente un paseo: Villarreal en el Metropolitano y una visita a Anfield. Dos exámenes que dirán si este Atleti despierta… o si el curso 2025-26 avanza hacia el suspenso.