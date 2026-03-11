El césped del Metropolitano, bajo sospecha

¿Está el césped del Metropolitano a la altura de los escenarios en los que compite el Atlético de Madrid? Lo sucedido en los últimos partidos ha puesto al feudo rojiblanco en el punto de mira de muchos aficionados al fútbol, que aseguran en redes sociales que el club colchonero mantiene el césped en mal estado de manera intencionada para sacar provecho de ello, especialmente ante equipos que basan su fútbol en el juego de posesión, como el Barça de Hansi Flick, por mencionar alguno.

El equipo del Cholo Simeone disputará la final de la Copa del Rey y, salvo sorpresa máxima, los cuartos de final de la Champions League, después de eliminar al Barça en el torneo del KO y golear al Tottenham en casa en la ida de octavos de la competición reina por 5-2. ¿Qué tienen en común? En los partidos celebrados en el Metropolitano hubo errores gravísimos de los porteros.

En la ida de semifinales de la Copa del Rey, el Barça cuajó los peores 45 minutos de la temporada. El Atlético voló a la espalda de la zaga culé y se marchó al descanso con un 4-0 que se inició tras un grave error de Joan García al intentar controlar un pase atrás. Tan cierto es que el portero de Sallent se equivocó intentando pisar el esférico al recibir un pase dentro de la trayectoria de la portería, como que el césped del feudo rojiblanco, en un estado lamentable para ser un escenario de auténtica élite, condicionó aquella acción con un extraño bote innegable.

Así se empezó la caída del Barça en Copa, que se prolongó con varias decisiones polémicas en el segundo tiempo y que terminó con el espectacular 3-0 que acogió un vibrante Camp Nou en la vuelta, aunque fue insuficiente para darle la vuelta a la tortilla.

Contra el Tottenham, en la ida de octavos de final de la Champions League, volvió a fallar el portero. Esta vez, el protagonista de los errores fue Kinsky, por partida doble. En el 1-0 de los colchoneros, resbaló al intentar jugar en largo. En el 2-0, se hizo un tremendo lío al intentar abrir a la banda tras un pase atrás de un compañero. Tan cierto es que el portero checo estaba como un flan y que el partido le vino grande, como que el césped del Metropolitano no estaba en sus mejores condiciones.

Griezmann, que finalmente continuará con el Atlético hasta final de temporada, comentó lo siguiente: "Aprovechamos algunos de sus errores y también el estado del césped, pero nosotros estamos acostumbrados a todo eso".

Un viejo recurso

En el pasado ya ha habido múltiples casos de equipos que han mantenido en mal estado el terreno de juego para buscar un beneficio propio. Por citar un ejemplo, en 2006, cuando el Barça visitó al Chelsea en la Champions League, el cuadro londinense no cambió su césped pese a estar en condiciones lamentables. Un 'patatal' que, con la lluvia, acumuló muchísimo barro y que imposibilitó al Barça practicar su fútbol. En Inglaterra rebautizaron el nombre del estadio ‘blue’ como Stamford Beach, por la arena que había.

Sea como fuere, los propios jugadores del Atlético de Madrid se han quejado de la situación del césped, que es el mismo para ambos equipos. Vacas sagradas del vestuario como Antoine Griezmann o Koke Resurrección hablaron sobre ello. Después de golear al Betis en La Cartuja en Copa, el francés decía que quizá ese había sido el mejor partido del año “igual por el campo; es el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho y nos complica. Somos un equipo que intenta jugar”.

Lamine Yamal en el Metropolitano durante la ida de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid / Dani Barbeito

El capitán, por su parte, destacaba sobre el Metropolitano que “el césped no está bien: nos resbalamos, se levanta… Un equipo como el Atleti necesita un campo de nivel para jugar. Luego se nos exige”.

Conciertos y mal tiempo

La explicación que dio el club en aquel entonces, a mediados de febrero, era que el césped no soportaba bien las condiciones climatológicas que azotaban a Madrid, desgastándolo más de la cuenta. Pero no hay que negar que el Metropolitano también es la casa de conciertos y espectáculos, obligando a levantar el césped a final de temporada para acoger estos eventos y a replantarlo después para volver al curso futbolístico.

Sin ir más lejos, en noviembre, cuando vino la NFL a España, se cambió el césped cuando los Miami Dolphins entrenaron para su partido en el Santiago Bernabéu, y todo indica que, pese a que el club se apoyó en una empresa de primer nivel para replantar el césped, algo no salió del todo bien.