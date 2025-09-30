Cerezo, rotundo: "¿Cómo vamos a renovar a Julián?"

El Riyadh Air Metropolitano se viste de gala para albergar la primera noche de Champions League de la temporada. Y, tras un debut con derrota en Anfield, los de Diego Pablo Simeone reciben al Eintracht Frankfurt con la autoestima por las nubes después de la goleada que le endosó al eterno rival (5-2), un Real Madrid que le cedió el liderato al Barça.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 27, 2025, in Madrid, Spain.

Enrique Cerezo mostró su orgullo y satisfacción tras la brillante actuación del Atlético de Madrid en el derbi madrileño en la previa de la visita del conjunto germano: "Hicimos también un buen partido en Liverpool, que podíamos haber empatado como mínimo". Preguntado por cómo vivió la goleada de los suyos en el palco ante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aclaró que "los goles se celebran donde hay que celebrarlo, por dentro y bien". "Siempre hay que tener un respeto al contrario", añadió. Y del presidente blanco aseguró que fue "muy caballero y muy respetuoso".

"Se vio un partido limpio, se vio un partido con un arbitraje, se vio un partido con unos jugadores que los dos querían ganar", manifestó. Y dejó claro que, polémicas a un lado, "solamente hubo un equipo en el campo, que fue el Atlético de Madrid". "Quién vea polémica que se la estudie y que la repase, y que se la guarde para él", detalló.

Consciente de que el arranque del Atlético fue el mejor, demostró su apoyo incondicional y su plena confianza en la figura de Simeone: "Siempre estamos con nuestro entrenador, porque es nuestro entrenador, y segundo, porque tiene un compromiso con nosotros y nosotros tenemos un compromiso con él".

"Le acabamos de contratar"

Y, sobre todo, tras los rumores que situarían a Julián Álvarez lejos del Metropolitano, se mantuvo firme: "Julián es un jugador magnífico que lo está demostrando en toda Europa, nosotros estamos contentos con él y él con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Es como un matrimonio”. Preguntado sobre una posible renovación, afirmó que "le acabamos de contratar". "¿Cómo le vamos a renovar", sentenció.