Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emparejamientos Copa del ReyRival Barcelona CopaRival Madrid CopaBarcelona Eintracht Youth LeagueSorteo Copa del ReyMbappéInvasión EintrachtBarcelona - EintrachtBarcelona - Eintracht horarioConvocatoria BarcelonaBarcelona - Eintracht alineacionesGerard PiquéRonceroTest F1Mural LamineJosema BeastReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineaciones
instagramlinkedin

ATLÉTICO DE MADRID

Cerezo: "Julián no está en la línea que tiene que estar"

El presidente del Atlético de Madrid criticó el rendimiento del delantero argentino pero remarcó que "los jugadores son humanos y no son máquinas"

Julián Álvarez junto a Enrique Cerezo en su presentación con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez junto a Enrique Cerezo en su presentación con el Atlético de Madrid / EFE

EFE

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, explicó este martes que Julián Alvarez “no está en la línea que tiene que estar” en los últimos partidos, pero remarcó que “los jugadores son humanos y no son máquinas”, y consideró que el triunfo contra el PSV es indispensable para estar en el ‘top-8’ de la Liga de Campeones.

“Los jugadores son personas, son humanos, son como todos nosotros, no son máquinas que las aprietas un tornillo y, si están mal, les aprietas el tornillo y otra vez funcionan. Yo creo que los jugadores son personas, hay veces que tienen una buena racha y hay veces que tienen una mala racha. No está en la línea que tiene que estar, pero eso no significa que hoy haga el partido de su vida”, explicó horas antes del encuentro en Eindhoven sobre Julián Alvarez.

Este martes, según él, espera un “partido difícil, como todos”. “Pero si queremos estar en el ‘top 8’, tenemos que ganar hoy sí o sí”, apuntó.

“Creo que, realmente, las dudas son las que vosotros [los medios de comunicación] queráis tener, no las que nosotros tenemos. Todos los partidos son diferentes, es un partido importante y tenemos que estar en el ‘top 8’ para no tener que jugar la eliminatoria intermedia. El equipo está bien, yo estoy contento con el equipo y a ganar”, apuntó.

Noticias relacionadas y más

El Atlético viene de dos derrotas seguidas, contra el Barcelona y el Athletic Club. “Pasar de estar a tres puntos del líder a estar a nueve hay una gran diferencia, pero todavía queda mucha Liga, muchos partidos que jugar y muy importantes”, explicó.

TEMAS