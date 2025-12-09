Cerezo: "Julián no está en la línea que tiene que estar"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, explicó este martes que Julián Alvarez “no está en la línea que tiene que estar” en los últimos partidos, pero remarcó que “los jugadores son humanos y no son máquinas”, y consideró que el triunfo contra el PSV es indispensable para estar en el ‘top-8’ de la Liga de Campeones.

“Los jugadores son personas, son humanos, son como todos nosotros, no son máquinas que las aprietas un tornillo y, si están mal, les aprietas el tornillo y otra vez funcionan. Yo creo que los jugadores son personas, hay veces que tienen una buena racha y hay veces que tienen una mala racha. No está en la línea que tiene que estar, pero eso no significa que hoy haga el partido de su vida”, explicó horas antes del encuentro en Eindhoven sobre Julián Alvarez.

Este martes, según él, espera un “partido difícil, como todos”. “Pero si queremos estar en el ‘top 8’, tenemos que ganar hoy sí o sí”, apuntó.

“Creo que, realmente, las dudas son las que vosotros [los medios de comunicación] queráis tener, no las que nosotros tenemos. Todos los partidos son diferentes, es un partido importante y tenemos que estar en el ‘top 8’ para no tener que jugar la eliminatoria intermedia. El equipo está bien, yo estoy contento con el equipo y a ganar”, apuntó.

El Atlético viene de dos derrotas seguidas, contra el Barcelona y el Athletic Club. “Pasar de estar a tres puntos del líder a estar a nueve hay una gran diferencia, pero todavía queda mucha Liga, muchos partidos que jugar y muy importantes”, explicó.