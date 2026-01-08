Cerezo: "¿Julián Álvarez? La situación que está pasando no le gusta ni a él ni a nadie"

El Atlético de Madrid se enfrenta esta noche al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Con el Barça esperando en la final después de arrollar al Athletic Club, colchoneros y blancos lucharán por asegurarse un lugar en el partido decisivo y pelear por un nuevo título.

A horas de este enfrentamiento, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, atendió a los medios de comunicación para repasar la actualidad del club rojiblanco: "Todos los derbis son diferentes y más en esta competición que son dos partidos para ganarla. Hoy se verá un buen derbi". "El pálpito que tengo es que vamos a hacer un buen partido y como siempre vamos a salir a ganar. Otra cosa es que tengamos ese pelín de suerte que nos falta para rematar los partidos", agregó.

Cerezo ve la Supercopa como una oportunidad para enderezar el rumbo / EFE

El Atlético aterriza a esta Supercopa de España después de un irregular paso por la Liga. Preguntado por la importancia de ganar hoy al Madrid, Enrique Cerezo indicó que "reconducirnos después de una Liga en la que estamos así, así… poder volver a aspirar a lo que todos queremos que es ganar títulos".

También se pronunció sobre el mal momento que atraviesa Julián Álvarez. "Todos los jugadores tienen sus altos y sus bajos. Nadie va a demostrar su categoría, ni su buen juego, ni su talento futbolístico. Yo creo que Julián en cualquier momento volverá a ser el mismo de siempre", apuntó.

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid / MAURICE VAN STEEN

Y reflexionó acerca de qué hablaría con el delantero argentino: "Hablaría de todo. Es una persona fantástica que se puede hablar con ella de cualquier cosa. La situación que puede estar pasando no le gusta ni a él ni a nadie. Creo que volverá y volverá muy pronto a ser el que realmente ha sido, un magnífico jugador y uno de los mejores del mundo".

Sobre el reparto económico, Cerezo prefirió no entrar en ninguna polémica. "La verdad es que no lo sé, porque si quieres que te diga la verdad ni sé exactamente cuánto es la cotización de cada equipo ahora mismo. No, pero me imagino que cada equipo luchará por conseguir lo máximo y me imagino que si se lo dan, pues todo el mundo contento", declaró.

Por último, lamentó la lesión de Kylian Mbappé, que no podrá disputar las semifinales contra el Real Madrid: "Prefiero que jueguen los mejores. Es una pena que no pueda venir pero me hubiese encantado".